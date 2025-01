Pubblicità: Jysk Italia va in tv dopo 14 anni. Firma m2film

Il media plan è in capo a Dentsu/Carat e prevede una declinazione sulle principali tv nazionali. Atteso per aprile un secondo flight

Jysk, catena danese attiva in Europa nel settore arredamento, lancia per la prima volta nella sua storia recente una campagna pubblicitaria televisiva nazionale.

Ad annunciarlo Jacopo Carini, responsabile marketing Jysk Italia, nel suo post su LinkedIn “Per la prima volta nella storia recente di Jysk in Italia abbiamo lanciato una campagna pubblicitaria televisiva nazionale. Il nostro spot sarà trasmesso nel mese di gennaio sulle principali reti del gruppo Mediaset, inclusi Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Un passo importante per presentare i nostri punti di forza e portare il messaggio nelle case di milioni di italiani” scrive il manager.

La pianificazione, gestita dal partner globale Dentsu/Carat, è infatti declinata sulle principali reti del gruppo Mediaset, tra cui Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 5, Mediaset Extra, Top Crime, 20, Iris, Cine 34, Focus, Italia 2, Tgcom 24 e Virgin Radio TV.

La catena danese ha affidato la creatività del video a m2film. L’agenzia è un punto di riferimento in Danimarca per spot televisivi e contenuti brandizzati - film, animazioni e motion graphics - per tutte le piattaforme, riconosciuta per lo storytelling efficace, che genera risultati.

Guarda il video:

Jysk, il cui payoff è Scandinavian Sleeping&Living, nello spot trasmette la tipica atmosfera calda e accogliente ispirata al concetto di hygge che ha come fine non tanto la ricerca di una felicità momentanea, bensì di una felicità quotidiana e condivisa. Il messaggio punta sull’ampia offerta di proposte di arredi, complementi e accessori per la casa e la tavola e sulla distribuzione su tutto il territorio nazionale oltre che online.

IL RITORNO SUL PICCOLO SCHERMO DOPO 14 ANNI

La precedente campagna del brand fu nel 2014 in occasione del 5° anniversario in Italia. Jysk, che conta 96 negozi e oltre 700 dipendenti su tutto il territorio nazionale, ha già in previsione un flight con una seconda campagna pianificata per aprile 2025, quando aprirà il 100° store ad Olbia, 5° store in Sardegna.

I RISULTATI ECONOMICI

In Italia l’insegna ha chiuso l’anno finanziario 2023/24 al 31 agosto 2024 con un fatturato di 122,4 milioni di euro, in crescita del +17,9%. Non solo, vanta anche l’apertura di 8 nuovi negozi e il restyling di 17 punti vendita.

A livello globale invece, sempre per l’anno finanziario 2023/24, il fatturato è stimato a 5,6 miliardi di euro con una crescita del 7,6%. Con 11,9 milioni di nuovi clienti, 137 nuovi negozi in tutta Europa e 489 interventi sui negozi, oltre ai nuovi negozi (rilocazioni, ampliamenti di negozi esistenti e aggiornamenti al più recente store concept 3.0.) ai quali si aggiungerà, nella primavera 25, anche il nuovo centro in Marocco.