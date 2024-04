Piscine Laghetto va on air con il nuovo spot. Firma Coo’ee

Lo spot sarà on air tra aprile e maggio su tv, oltre che sui social, per lanciare gli open day presso i rivenditori

Piscine Laghetto, azienda di Cremona nota per la progettazione di piscine fuori terra e semi interrate di design, va on air con una nuova pubblicità che porta la firma creativa di Coo’ee.

Dal 5 al 20 aprile e dal 10 al 25 maggio, Piscine Laghetto sarà in TV su La7 con due spot - uno da 15” e l’altro da 30” - che mostrano al pubblico le caratteristiche delle mini piscine con un focus - nella versione più lunga - sull’ultima novità dell’azienda: la nuova mini piscina Ninfea con il design in corda.

Parallelamente, Laghetto sarà presente su Sky, con l’obiettivo di ampliare la platea di contatti utili andando ad abbracciare anche un pubblico più prettamente femminile.

Alla programmazione di spot previsti su SkyTg24 e su Sky Sport durante importanti appuntamenti sportivi (con grande attenzione al tennis e la stagione della terra rossa con il torneo di Montecarlo), si affiancherà una pianificazione sui canali on demand per un totale complessivo di circa 2000 passaggi e 15 milioni di contatti stimati nel periodo.

"Si tratta di una campagna televisiva ambiziosa e coinvolgente che mira a portare il mondo delle mini piscine di Piscine Laghetto direttamente nelle case degli spettatori", ha dichiarato Chiara Tonghini, responsabile marketing. "Siamo entusiasti di collaborare con La7 e Sky per portare il nostro messaggio a un pubblico vasto, diversificato ma allo stesso tempo. complementare. Siamo certi che la campagna contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro marchio, accendendo un riflettore sui nostri official dealer sul territorio e a suscitare interesse per le nostre esclusive soluzioni per il tempo libero”.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2024, TUTTI I NUOVI SPOT

“Con un 25% di spot acquistati pianificati in orario prime, la campagna mira a rinforzare gli sforzi effettuati dall’azienda per sostenere i propri partner territoriali che, il 20 aprile e il 25 maggio, apriranno le proprie sedi per speciali “open day” volti a mostrare le mini piscine Laghetto dal vivo” si legge nella nota stampa.

Alla campagna TV, l’azienda affianca una massiccia campagna sui social oltre ad aver previsto, nelle aree della Lombardia e del Piemonte, la presenza sul sito de La7 e sul corriere.it, per una maggiore pressione nelle località dove c’è una maggiore concentrazione di rivenditori ufficiali.

La nuova campagna televisiva di Piscine Laghetto sarà trasmessa su La7 e Sky a partire dal 5 aprile, e continuerà a essere diffusa per diverse settimane.