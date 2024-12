Ogilvy firma la campagna invernale #VitaInTrentino. Aleksander Aamodt Kilde nuovo brand ambassador

Ci sono tanti modi per vivere una regione: c’è chi ci nasce, chi la scopre durante una vacanza e chi, fin dalla Norvegia, decide di tornarci ogni singolo inverno per vent’anni e di farne una seconda casa. Stiamo parlando del pluripremiato campione di sci Aleksander Aamodt Kilde, che presta il suo volto e la sua voce per la nuova campagna di Trentino Marketing.

Una testimonianza che va a sommarsi alle tante altre raccolte nell’ultimo anno e mezzo. Sì, perché è ormai da autunno 2023 che la regione comunica con il format #VitaInTrentino creato da Ogilvy che, per ogni stagione, seleziona alcuni abitanti del territorio e li rende dei veri e propri brand ambassador.

“Questo format ci dà la possibilità di raccontare la regione attraverso uno storytelling intimo e autentico, fatto dalle voci di chi ama e conosce il territorio - commentano Marco Geranzani e Giordano Curreri, direttori creativi del progetto -. Avere la possibilità di portare in scena la testimonianza di uno sportivo del calibro di Kilde, ci permette di approfondire un concetto caro al brand: il Trentino come meta scelta da persone di tutto il mondo che al turismo mordi e fuggi preferiscono un’esperienza più completa, fatta di crescita e relazioni con il territorio”.

La campagna, prodotta da AQuest, sarà distribuita su tutti i principali mercati europei e si compone di due elementi principali: uno spot tv nei tagli 30”, 20” e 15” e un Long Format di circa 90” disponibile sul sito VitaInTrentino.info, dove è possibile vedere tutti gli episodi delle stagioni precedenti (leggi anche qui). La pianificazione è a cura di Mindshare.

