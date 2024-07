Netweek firma la campagna "Cogne c'è" a sostegno della località valdostana

"Cogne c’è", dopo l'alluvione, è con questo slogan, deciso e immediato, che la località valdostana ha scelto di ripartire ed è pronta ad accogliere i vacanzieri e i turisti che vogliono scoprire la Valle d’Aosta.

Il gruppo editoriale Netweek ha deciso di dare una mano a Cogne proponendo una campagna di comunicazione gratuita che verrà veicolata sui media che fanno capo al circuito editoriale: 22 tv in 17 regioni, dalla Lombardia (Telecity) all’Emilia Romagna (èTv), dalla Liguria (Telegenova) al Lazio (Gold Tv, T9 e Lazio Tv); 52 settimanali locali distribuiti in tutto il Nord-Ovest del Paese; e 45 portali d’informazione consultabili ovunque. La campagna di comunicazione sarà diffusa nel mese di agosto e avrà proprio in «Cogne c’è» il suo punto di forza.

“Di fronte alle drammatiche immagini che abbiamo visto poche settimane fa, abbiamo immediatamente deciso che dovevamo fare qualcosa per questa zona che ci è cara perché la seguiamo con tv, giornali e siti – ha detto Marco Sciscione, amministratore delegato di Netweek – Abbiamo, quindi, pensato a una campagna di comunicazione che ne valorizzi le tante cose belle che offre perché gli italiani la conoscano, l’apprezzino e vengano a viverla”.

“Nelle ore immediatamente successive all’evento alluvionale di fine giugno che ha provocato l’isolamento di Cogne – ha dichiarato Giulio Grosjacques, assessore Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta - lo sgomento e l’inquietudine per la sorte degli imprenditori, dei lavoratori e degli abitanti del paese è stato dirompente in noi tutti. L’amministrazione regionale ha dato immediato avvio ai grandi interventi per ripristinare la strada, ma non è stata sola. Un sentimento corale nel voler offrire qualcosa di concreto per supportare la comunità di Cogne si è manifestato, e il Gruppo Netweek è stato tra i primi che ha tradotto l’idea in un progetto e l’ha realizzata. Lo ha fatto con le sue competenze e con i suoi mezzi, cioè con la comunicazione, realizzando un piano editoriale e televisivo che darà molta visibilità alla località ai piedi del Gran Paradiso. Desidero ringraziarli personalmente per questo contributo che assume un valore importantissimo, soprattutto adesso che occorre veicolare il più possibile la notizia che Cogne è raggiungibile e pronta ad accogliere i suoi ospiti”.