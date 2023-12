Natale: Giovanni Cova & C. lancia la campagna su cinema e OOH

Giovanni Cova & C., brand milanese di panettoni, lancia la sua campagna di Natale, realizzata internamente, al cinema e in Ooh.

Dal 7 al 20 dicembre il marchio lancia con Grandi Stazioni Retail una campagna di comunicazione che punta al grande pubblico dei luoghi cardine della mobilità cittadina di Milano, ma anche di Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Verona, Bari, Genova, Venezia.

Sui maxiled delle stazioni ferroviarie, viene proiettato uno spot da 20’’ che racconta l’arte pasticciera dei panettoni della linea Milano di Giovanni Cova & C. La campagna di digital out of home occuperà un’altra posizione molto strategica di Milano, come Piazza Piemonte che, oltre a essere un esempio di eleganza per la città, rappresenta un’importante zona residenziale accanto alla quale si snodano le famose vie dello shopping di Corso Vercelli, Marghera, Pagano e il nuovo shopping center City Life.

Saranno presiedute anche le sale cinema delle principali città italiane del circuito Moviemedia. Oltre 100 sale trasmetteranno, prima della proiezione dei film, uno spot di 30” che conduce gli spettatori in un viaggio narrativo dentro il panettone stesso per scoprire la lavorazione del suo impasto con lievito madre e la migliore uvetta, la cottura e il suo raffreddamento tipico a testa in giù, l’incarto fatto ancora a mano, fino al momento del suo taglio sulle tavole natalizie.

“Questa campagna di comunicazione per il nostro brand di punta, Giovanni Cova & C. – sottolinea Marta Muzzi, responsabile marketing di IDB Group – vuole confermare e rafforzare la nostra identità di marca, che trova a Milano, città del vero Panétun, la sua ragion d’essere ma che punta a diventare sempre più riconoscibile anche nel resto del Paese, in quanto sinonimo di tradizione dolciaria, produzione di qualità ed eleganza”.

Campagna di Natale di Giovanni Cova & C.. I crediti

Ecco chi ha lavorato alla nuova comunicazione del brand.