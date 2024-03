Molino Casillo lancia una campagna pubblicitaria su Netflix con BrandingHero

Molino Casillo, food company attiva nella lavorazione e distribuzione di sfarinati di alta qualità, annuncia il debutto su Netflix della sua nuova campagna pubblicitaria, prodotta e pianificata con il centro media BrandingHero.

La campagna, che sfrutta tecnologie di geolocalizzazione avanzate, è stata lanciata in cinque regioni d’Italia: Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Puglia. In questo modo, Molino Casillo mira a raggiungere e connettersi con il suo pubblico in modo più significativo e personalizzato, spiega la nota stampa.

La scelta di utilizzare Netflix come veicolo per questa campagna pubblicitaria - si legge nel comunicato - riflette la più ampia visione strategica dell’interno Gruppo Casillo, mettendo in evidenza valori connaturati al DNA dell’azienda come la spinta propulsiva verso l’innovazione,, la determinazione a connettersi con il pubblico in modi sempre più significativi e personalizzati e l'impegno verso la digitalizzazione.