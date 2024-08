Marco Tozzi, al via la nuova campagna pubblicitaria con Michelle Hunziker

La comunicazione, realizzata in esclusiva per Italia e Svizzera, sarà di supporto al punto vendita e declinata per la comunicazione via social

Al via la campagna comunicazione F/W 24-25 che vede Michelle Hunziker in qualità di ambassador di Marco Tozzi, brand di calzature del Gruppo Wortmann.

La pubblicità, che sarà on air per tutto il mese di agosto, si compone di 12 scatti e video di backstage, focalizzandosi su 5 modelli di calzature scelte personalmente da Michelle Hunziker per un totale di 4 outfit, che spaziano diversi stili.

La campagna di comunicazione, realizzata in esclusiva per Italia e Svizzera, sarà di supporto al punto vendita, con la realizzazione di poster verticali, display A4 e sticker vetrina, e declinata per la comunicazione via social network, con la pubblicazione continuativa di post volti alla promozione dei prodotti del brand sia sui profili aziendali che sul profilo Instagram della conduttrice e intrattenitrice televisiva, che conta più di 5,8 milioni di follower.

Le foto sono di Ben Kern, i video di Nina Menzel mentre la produzione è a cura di Maren Becker e Marius.

“Siamo davvero lieti di aver intrapreso questa collaborazione con Michelle Hunziker, che condivide e interpreta nel migliore dei modi i valori del nostro brand: siamo certi che la notorietà di Marco Tozzi sia destinata a crescere nel prossimo futuro” dichiara Fabio Lombardi, Responsabile Vendite Italia Marco Tozzi. E continua: “I clienti hanno reagito con entusiasmo a questa notizia, a tal punto che Biella Scarpe – che conta 19 punti vendita dislocati tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino – e Nico – con i suoi 10 punti vendita tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli – hanno deciso, il primo, di dedicare le vetrine invernali a Michelle Hunziker, mentre il secondo creerà dei corner espositivi monotematici coi modelli scelti da Michelle”.

La collaborazione tra Marco Tozzi e Michelle Hunziker si protrarrà per un anno, includendo anche la collezione S/S 2025.