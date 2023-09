L’impatto di Coca-Cola nella campagna pubblicitaria “Così vicina, così italiana”

Coca-Cola lancia “Così vicina, così italiana”, la campagna per raccontare i dati della ricerca realizzata da SDA Bocconi School of Management, relativa all’impatto socio-economico di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg, le tre società che rappresentano il gruppo di Atlanta in Italia.

A partire da venerdì 29 settembre, Coca-Cola sarà on air con una campagna a mezzo stampa su quotidiani nazionali e locali e un video da 15’’ sulle principali emittenti televisive nazionali e locali, sul web e sui canali social.

La campagna mette in evidenza, seguendo il movimento della “Dynamic Ribbon”, l’onda dinamica distintiva del marchio Coca-Cola e uno dei suoi più famosi elementi iconici, il legame che unisce l’azienda al contesto italiano, collegando idealmente tutti coloro che Coca-Cola unisce nel suo essere parte attiva della vita del Paese dal 1927 fino ad oggi: dalle persone che hanno cura delle materie prime italiane, come gli agrumi 100% italiani da cui proviene il succo di Fanta, a chi lavora ogni giorno nelle 7 regioni italiane dove sono presenti sedi e stabilimenti produttivi (Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia), alla forza vendita che interagisce quotidianamente con bar, ristoranti e tutti coloro che distribuiscono i prodotti Coca-Cola per arrivare fino ai consumatori. Tra i protagonisti della campagna Ivan, un imprenditore della filiera agrumicola siciliana, Arianna, Plant Quality & Food Safety Manager dello stabilimento di Marcianise (Caserta), Massimo, Business Developer di Napoli, e Margaus, Sales Executive in Sicilia.

È proprio questo percorso e il rapporto con la filiera a rendere Coca-Cola “Così vicina, così italiana”, come ricorda anche la ricerca SDA Bocconi nel suo titolo, consultabile alla pagina web dedicata https://impattosocioeconomico.coca-cola.it/, dove è possibile trovare i numeri più importanti e scaricare il documento completo. Il sito è raggiungibile anche attraverso il qr code presente su tutti i materiali stampa, sulla bottiglia da 1 litro di Coca-Cola Regular e Zero e su KeelClip, il sistema di imballaggio in carta FSC 100% riciclabile che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine da 150 ml, oltre che sui materiali di comunicazione attivati per la campagna, come cartoni per la pizza, sacchetti per il delivery, banner e locandine su punti vendita selezionati.

Ideata da Connexia (Retex), sotto la direzione creativa di Anna Vasta e Adriano Aricò, la campagna è pianificata da EssenceMediacom in tv, su stampa, digital e social. L’ufficio stampa è curato da Sec Newgate Italia.