La Molisana, che già affianca 12 tra le più famose squadre italiane di calcio come Official Pasta, consolida ulteriormente il proprio legame con lo sport più popolare d'Italia grazie alla nuova campagna pubblicitaria “Sponsor di Emozioni”, firmata dall’agenzia torinese Hub09.

“Lo spot celebra la forza delle emozioni che unisce i tifosi alle loro squadre del cuore e racconta il viaggio straordinario di chi affronta pioggia, neve, caldo torrido e file interminabili con entusiasmo e dedizione, trasformando ogni sacrificio in un atto d'amore – spiega Rossella Ferro, direttore marketing de La Molisana. Il nostro impegno come sponsor dei tanti club di calcio è un omaggio a ogni tifoso che trova nello sport un motore di emozioni e speranza, oltre che un potente strumento di connessione tra persone e comunità”.

Già diffusa in alcuni stadi italiani, nei grandi schermi come video e a bordo campo, la campagna uscirà presto anche sul digital, sul social e su YouTube, con planning sempre di Hub09. E' in valutazione anche una possibile estensione alla TV.

La Molisana, azienda storica nata in Molise nel 1912, è riconosciuta per la qualità grazie all'uso di grano duro selezionato e alla tradizione artigianale che guida la sua produzione. E per rafforzare il suo legame con il mondo del calcio, nella campagna è stata scelta la voce di Marino Bartoletti, uno dei giornalisti sportivi più apprezzati, per la sua capacità autentica di narrare le emozioni e i valori che solo lo sport sa trasmettere. “Lo ringraziamo per la sua amichevole partecipazione”, aggiunge Rossella Ferro.

Leggi anche: TUTTI I NUOVI SPOT IN TV

Lo spot “Sponsor di Emozioni”, realizzato da Hub09 nelle versioni da 15” e 30”, è una dedica di La Molisana a tutti i tifosi e alla gioia che unisce lo sport più popolare d'Italia al cibo più consumato. "Quella con La Molisana è passata da una relazione lavorativa" iniziata tre anni fa "a una storia d’amore – afferma Marco Faccio, fondatore e direttore creativo di Hub09. Raramente si incontrano clienti così sensibili e attenti, capaci di ascoltare e cogliere spunti per costruire percorsi creativi insieme. Raccontare le mille emozioni che scorrono negli occhi dei tifosi durante una partita, e farlo in pochi secondi, è stato un esercizio entusiasmante”.

I credits dello spot La Molisana "Sponsor di Emozioni"

La nuova campagna pubblicitaria de La Molisana è frutto del lavoro di un team di professionisti. Ecco i principali responsabili: