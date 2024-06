Iliadbusiness va on air con il nuovo spot. Firma Media.Monks Milan

Iliadbusiness, l’offerta mobile di iliad pensata per aziende e P.IVA, va on air con l’ultimo spot in cui l’operatore torna a sottolineare la vicinanza ai reali bisogni di chi ogni giorno gestisce il proprio business. La creatività è a cura di Media.Monks Milan mentre il media plan, in capo a Phd, prevede una pianificazione multichannel su digital, social, stampa, TV, CTV, radio, Spotify e digital audio.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2024, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Come recita lo spot, se “per i tuoi clienti non hai orari, sei sempre disponibile e non ti fermi mai, con iliadbusiness hai un pensiero in meno” perché l’offerta iliadbusiness è senza costi nascosti, una volta sottoscritta è per sempre e garantisce assistenza dedicata, senza bot ma solo con consulenti attiva 24 ore su 24 al numero dedicato 176.

Guarda il video:

Ironizzando sul racconto di situazioni improbabili in cui i titolari di aziende e P.IVA si trovano a lavorare poiché abituati a ritmi di lavoro frenetici, iliad vuole essere vicino agli utenti business per supportarli nelle sfide quotidiane con un’offerta trasparente e generosa.

Tra i protagonisti dello spot anche un'insegnante di yoga. Infatti, il nuovo spot riflette la realtà variegata del mondo del lavoro italiano, dove i lavoratori con partita IVA non sono solo impiegati o professionisti d'ufficio.

Con questo messaggio, iliadbusiness conferma il suo impegno nel fornire soluzioni semplici e trasparenti, capaci di rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti business.

ECCO I CREDITI DELLA CAMPAGNA

CREDITS AGENZIA_Media.Monks Milan

Head of Content: Felice Arborea

Executive Creative Director: Gabriele Goffredo

Creative Director: Cristina D’Anna

Creative Director: Antonio Marchio

Art Director: Greta Pinto

Copywriter: Alessio Piazzolla

Senior Graphic Designer: Mauro Valsecchi

Client Service Director: Alessia Felicetti

Client Director: Maddalena Meneghetti

Account Manager: Agata Fenaroli

Account Executive: Cristina Trentino

Producer: Riccardo Nervetti

Producer: Alice Fangati

Strategy Director: Alessandro Aino

Content Strategist: Davide Bonelli

Content Strategist: Claudio Mattiello

Head of Post Production: Francesco Menichini

Post Production Lead: Paolo Savini

Senior Motion Designer: Michele Bargero

CREDITS PRODUZIONE_The Blink Fish

Director: Valerio Musilli

Cinematography: Tommaso Terigi

1° AD: Marcello Calvesi

Assistente operatore: Luigi Savino

Aiuto operatore: Nicolò Ramella

VTR: Desiree Braida

Regia Content Social: Danae Mauro

Fonico: Alberto Ladduca

Ex. Producers: Antonio Guarrella, Teresa Antonioni

Producers: Clara Gloceri, Virginia Folonari

Production Manager: Yuri Tartari Pucci

Unit Managers: Caterina Sforza, Fabio Soffientini

PA: Antonio D’Amato, Davide Colombo, Pietro Foti

Set Designer: Claudia Bagordo

Ass set designer: Mattia Pozzi

Attrezzista: Luca Catino

Ass. Attrezzista: Jordan Barbierato

Styling: Claudia Mercatanti

Stylist Ass: Federica Foglia

Hair e Make Up Artist: Silvia Murciano

Fotografo: Stefano Casiraghi

Ass. fotografo: Umberto Pettazzoni

Post Producer - TBF Post: Matteo Grimaldi

VFX supervisor: Irene Altobelli

Editor: Irene Sabet

Vfx: Giovanna Bonomi

Color Grading: Orash Rahnema

Sound Design and Mix: Riccardo Paparella

Production Advisory: VA Consulting