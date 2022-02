Gruppo Selex lancia l'iniziativa Spesa Difesa con un nuovo spot

Selex Gruppo Commerciale - il secondo player della Grande Distribuzione Organizzata - lancia Spesa Difesa, una nuova iniziativa che si propone di proteggere il potere d’acquisto delle famiglie in un contesto socioeconomico non semplice per il Paese come quello che stiamo vivendo.

L’iniziativa, di portata nazionale, è promossa attraverso un nuovo spot tv che racconta sulle maggiori emittenti nazionali il nuovo “supereroe” dell’insegna che, come nei migliori fumetti di successo, difende i consumatori dal rincaro dei prezzi con iniziative dedicate sui prodotti a marchio Selex, già particolarmente apprezzati dal pubblico per la loro qualità e i prezzi concorrenziali.

«Una qualità che i nostri clienti ci dimostrano di apprezzare sempre di più, giorno dopo giorno - dichiara Luca Vaccaro, Direttore Marche del Distributore Selex -. La quota di mercato raggiunge, in alcune regioni, il 28% sulle categorie di presenza, ed è un dato che ci auspichiamo sia destinato a crescere sempre di più con il piano di lavoro capillare che stiamo portando avanti e che avrà un ulteriore e significativo sviluppo nel biennio 2022-2023».

La saga del supereroe Selex è pronta ad invadere tv, social e tutti i supermercati del Gruppo (nonché l’e-commerce Cosicomodo.it): dopo la comparsa dello spot principale in televisione, infatti, l’eroe affronterà nuove avventure in una serie di cortometraggi rilanciati sui canali digital e sulla tv on demand.

La campagna porta la firma di Different. La pianificazione, che vivrà nei mesi di febbraio e marzo, coinvolgerà la tv su Rai e Mediaset (spot e telepromozioni), Sky on demand, RaiPlay, la radio (tradizionale e web), Spotify, e i mezzi digital e social. Le agenzie media sono Geotag per tv e radio e Digitouch per digital e social.

Di seguito lo spot.