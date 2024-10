Fabrizio Casalino protagonista del nuovo spot del Gruppo Nextcom

Il Gruppo Nextcom lancia il nuovo spot pubblicitario, con protagonista l'artista e comico Fabrizio Casalino.

Lo spot, della durata di 30 secondi, è diffuso a partire dal mese di settembre sui canali di Giornale Radio e Radio Sportiva, e a partire dal 7 ottobre 2024, anche su Radio 24. La comunicazione sarà allargata successivamente anche ai social e alle testate specializzate.

Fabrizio Casalino, noto per il suo successo in programmi televisivi come Colorado e Mai dire martedì, porta nel nuovo spot la sua ironia e il suo talento comico.

Lo spot, realizzato dalla struttura tecnica di Giornale Radio e dal marketing di Next, con il concept creativo di Lucky Media, esprime al meglio i valori di innovazione e sostenibilità di Nextcom e mette in luce la mission del Gruppo: essere all’avanguardia nel settore del barter e del cambio merce pubblicitario.

Domenico Zambarelli, fondatore e CEO del Gruppo Next, ha dichiarato: "Il Gruppo Next ha scelto di affidarsi alla creatività e all'abilità comunicativa di Fabrizio Casalino per realizzare una campagna pubblicitaria che possa avere un forte impatto sul mercato del barter, ovvero il cambio merce pubblicitario. In passato, abbiamo portato a termine numerose campagne di successo, instaurando un dialogo diretto con le aziende che necessitano di ottimizzare le proprie risorse e i loro magazzini, convertendo il ricavato delle vendite in investimenti pubblicitari. Ora, grazie a questo spot, rendiamo il processo ancora più semplice, offrendo alle imprese un'opportunità innovativa: qualsiasi prodotto può essere convertito in pubblicità attraverso il cambio merce. Il riferimento ai pinoli nello spot di Casalino è emblematico di questo concetto”.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DEL 2024

“La scelta di Casalino – prosegue Zambarelli – è anche legata a una tradizione ligure, quella dell’ottimizzazione e della parsimonia. Con lo spot abbiamo voluto sottolineare come in Liguria si riesca a valorizzare la creatività e a tradurla in una comunicazione efficace su scala nazionale, mantenendo i legami con il territorio. Questa campagna non è solo un'operazione di marketing, ma rappresenta una nuova opportunità per le aziende di riposizionare i propri prodotti in un mercato più ampio. Casalino ha saputo interpretare alla perfezione il nostro messaggio, conferendo valore aggiunto alla comunicazione, che ha già avuto un grande impatto”.

Fabrizio Casalino ha aggiunto: “L'idea dello spot nasce da un doppiaggio ironico che realizzai anni fa di una celebre scena del film ‘Non è un paese per vecchi’ dei fratelli Coen, in cui un killer spietato ha un dialogo con un cassiere, giocandosi la vita di quest’ultimo con una moneta. Ho immaginato quella scena in Liguria e l’ho doppiata per sottolineare, con ironia, l'accoglienza tipicamente riservata della mia terra. Quel video divenne virale e lasciò un segno nell’immaginario collettivo. Ho voluto riprendere quell'idea e collegarla allo spot pubblicitario, mantenendo lo stesso tono leggero e divertente, ma questa volta con un obiettivo preciso: promuovere il messaggio del Gruppo Next”.