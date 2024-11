Al via da mercoledì 27 novembre la campagna di comunicazione a supporto dell’iniziativa che prevede l’erogazione di 50 milioni di euro in buoni sconto

Crai sceglie l'agenzia pe.pe e lancia la sua campagna per le feste di fine anno “Natale Fantastico”. A partire da lunedì 2 dicembre fino a mercoledì 4 dicembre, nei punti vendita dell'insegna aderenti che espongono il materiale di comunicazione, saranno distribuiti oltre 50 milioni di euro in buoni sconto. Ognuno potrà riceverà un carnet con 47 buoni sconto, per un risparmio complessivo di 50 euro su una vasta selezione di prodotti a marchio Crai, La Rosa dei gusti e Piaceri Italiani. I buoni saranno distribuiti gratuitamente, senza obbligo di acquisto.

Per sostenere questa iniziativa, Crai lancia una campagna di comunicazione a 360 gradi, attiva dal 27 novembre. Il piano prevede un mix di media tradizionali e digitali, toccando tutti i principali touchpoint dell’insegna.

Oltre al volantino dedicato, dal 27 novembre al 3 dicembre, lo spirito di festa e la voglia di risparmio prenderanno vita con uno spot TV di 15’’, in onda su LA7 e LA7D, prodotto da Format Mentis. L’atmosfera gioiosa, accompagnata dal jingle che riprende “Crai Spesa Fantastica”, trasmette un messaggio semplice e diretto: con Crai, il Natale diventa ancora più magico!

La campagna vivrà anche online, attraverso le principali piattaforme social e digital dell'insegna con contenuti dedicati per coinvolgere tutta la community.

"In Crai, siamo convinti che il nostro impegno quotidiano vada oltre l’offerta di prodotti: vogliamo contribuire al benessere e alla felicità delle persone. Il Natale rappresenta un’occasione speciale per essere ancora più vicini alle famiglie italiane e con ‘Natale Fantastico’, desideriamo accompagnarle in questo periodo magico, portando nelle loro case tutta la qualità e il gusto autentico dei prodotti a marchio Crai, a prezzi ancora più accessibili," ha dichiarato Grégoire Kaufman, Direttore Generale di Crai Secom.

Dichiara Federica Gianola, Co-Founder & Chief Creative Strategy Officer di pe.pe Agency: “Abbiamo enfatizzato l'entusiasmo del cliente finale verso l'iniziativa, sia

attraverso l'uso dell'iperbole - i protagonisti saltano entusiasti sotto una pioggia di buoni sconto che cercano, letteralmente, di arraffare - sia con la scelta di una voce lirica, volutamente esagerata per accentuare la distonia di una settantasettenne che sussulta di gioia come una bambina, sottolineando un valore fondante di Crai: la felicità.”

“Siamo riusciti a concentrare e trasmettere in soli 15” – prosegue Silvio Morsellino, CEO & CO-Founder di pe.pe Agency – una molteplicità di messaggi quali sorpresa, stupore, gioia, fiducia e qualità, che afferiscono al mondo Crai, utilizzando elementi sorprendenti ed ingaggianti, per catturare l’attenzione del pubblico sin dal primo istante, stimolandone una reazione positiva, gioiosa e coinvolgente e un’azione immediata: il football nei punti vendita.”

Crai e pe.pe. I crediti