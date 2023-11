Coca-Cola comincia le celebrazioni natalizie con lo spot "The World Needs More Santas"

Il film, ideato dal team di WPP OpenX, guidato da VML e supportato da Grey, Ogilvy PR, EssenceMediacom, Hogarth e JKR, mette sotto i riflettori il Babbo Natale che è in ognuno di noi. La pianificazione al via in oltre 80 Paesi

Un'immagine dal nuovo spot Coca-Cola per il Natale 2023 "The World Needs More Santas"

“Il mondo ha bisogno di più Babbi Natale”: questa è l’idea su cui Coca-Cola ha costruito il suo nuovo spot per il Natale 2023.

Il film restituisce in prima battuta una città in cui ogni persona è un Babbo Natale che popola le strade e i negozi, ciascuno preso dai suoi impegni, ma comunque pronto ad aiutare e sostenere gli altri. Il risultato è un microcosmo pieno di gentilezza.

Nel finale, si rivela che la rappresentazione è in realtà quella di tante persone reali ritratte come il loro “Babbo Natale interiore”, cioè l’emblema di generosità e buona volontà.

Lo spot è stato ideato da OpenX, il team creato da WPP per Coca-Cola, guidato da VML e supportato da Grey, Ogilvy PR, EssenceMediacom, Hogarth e JKR.

La regia è di Pontus Lowenhielm, del collettivo Traktor, per la casa di produzione Stink Films.

La campagna globale è in pianificazione in oltre 80 Paesi. In Italia, al nuovo spot natalizio di Coca-Cola, è collegato anche il quiz “Il mondo ha bisogno del Babbo Natale che è in te”, disponibile sul sito di Coca-Cola e sulla app.

Anche il celebre Coca-Cola Christmas Truck, che fa la sua immancabile comparsa nello spot, riprenderà il suo percorso: la prima tappa italiana sarà a Milano il 2 dicembre e in seguito toccherà Torino, Roma, Napoli e Catania.

Infine, dal primo novembre al 7 gennaio è attivo il concorso “Condividi la magia del Natale” con in palio kit Coca‑Cola per la tavola e un viaggio in Trentino.