BBBell, on air la nuova campagna dedicata al mondo business

Firmata da Barabino & Partners è declinata per il mezzo stampa off e online, per le testate di settore e per i canali social con attività di Programmatic e AdSearch

È on air la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai servizi per le imprese di BBBell, azienda di telecomunicazioni nel Nord Ovest, specializzata in connettività wireless e fibra.

Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da oltre dieci anni la comunicazione integrata dell’azienda, ha una durata di circa due mesi, da marzo a maggio, e si sviluppa in maniera capillare sulle principali testate nazionali off e online, sui canali social, sulle testate verticali e su quelle sportive per poter raggiungere, anche in tempi diversi, target differenziati e allargati, sia a tutti i territori coperti dal servizio BBBell sia ad un bacino di potenziali clienti su scala nazionale. Inoltre, l’azienda ha previsto nelle prossime settimane investimenti in ambito pubblicitario con una ricca programmazione pianificata sia online che offline: attività di Programmatic e AdSearch su Google, banner online su testate locali e nazionali, contributi redazionali e dem su testate nazionali e settore IT, social media (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2024, TUTTI I NUOVI SPOT

Obiettivo della campagna è sottolineare un progressivo cambio di passo e strategia di BBBell, da operatore dedicato ai servizi di connettività a banda ultra-larga, sia wireless che fibra, ad interlocutore unico di servizi digitali a tutto tondo consentendo alla propria utenza e ai possibili nuovi clienti di scegliere tra un bouquet ampio e diversificato di soluzioni.

La campagna racconta i servizi BBBell attraverso quattro testimonial: imprenditori di successo che hanno scelto i servizi di connettività, telefonia fissa e mobile e soluzioni Cloud dell’azienda di telecomunicazioni torinese. Roberto Marchisio, titolare di Marchisio Bici, Elia Dalmasso, presidente di ARAP – l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, Fabrizio Nastasi, titolare di Imago VFX e Luca Fasano titolare di Valverbe.