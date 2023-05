Arborea racconta “la rivoluzione gentile del latte” nella sua prima campagna tv nazionale. Firma McCann

Sarà un mese di giugno ad alta visibilità per Arborea: dopo l’annuncio della ripresa della collaborazione con l’agenzia pubblicitaria McCann, l’azienda lattiero-casearia sarda si appresta a debuttare su scala nazionale con la nuova campagna pubblicitaria “la rivoluzione gentile del latte”, supportata da un importante investimento.

La campagna traduce il nuovo percorso di comunicazione studiato da Arborea insieme all’agenzia guidata da Daniele Cobianchi, rappresentato anche dal rinnovato packaging che l’azienda ha presentato a Linkontro, l’evento dedicato al mondo del retail che si svolge in questi giorni al Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove abbiamo incontrato il direttore marketing Stefano Reali. Il manager ci ha fornito tra l’altro alcuni dettagli sulla strategia media.

«La campagna sarà on air 28 maggio in Tv sulle principali reti nazionali generaliste e sui mezzi digital, accompagnata da una pianificazione tattica su alcune aree italiane con la presenza su radio e stampa», ha detto Reali. Questa attività, ha aggiunto «va a supporto di una distribuzione ponderata nei punti vendita sul latte a lunga conservazione che ha superato il 73%: siamo leader in Sardegna e siamo a livello nazionale il terzo player complessivo nel latte a lunga conservazione dopo Parmalat e Granarolo. Una ricerca commissionata a GfK attesta che il nostro prodotto, una volta provato, ha un indice di riacquisto più elevato rispetto a quello dei leader di mercato nostri competitor».

Con “la rivoluzione gentile del latte”, la campagna pubblicitaria vuole rappresentare l’essenza della filiera di Arborea, cooperativa composta al 100% da allevatori sardi, 162 per la precisione, ma anche «a trasmettere il giusto valore del prodotto latte, forse sottovalutato negli anni passati - ha precisato Reali -. Un litro di latte non può scendere sotto 1 euro di prezzo, che dà la giusta remunerazione a tutta la filiera. Abbiamo sentito la necessità di trasferire valore al prodotto e di riportare il giusto concetto del lavoro che ci sta dietro quel litro di latte. La nostra campagna di comunicazione ha come finalità quella di promuovere il brand e crescere in notorietà per poi sviluppare un’altra serie di prodotti».

L’agenzia media è. «Il primo flight sarà di 5 settimane, ma se il ritorno è quello che ci auguriamo potremmo programmare in autunno», ha concluso il manager.