Il Gruppo Arborea sceglie nuovamente McCann per la pubblicità

Il Gruppo Arborea, terzo player nazionale nella produzione di latte a lunga conservazione e leader nel comparto lattiero-caseario in Sardegna, sceglie nuovamente McCann per la creatività. Il brand sardo, infatti, era stato in passato cliente dell'agenzia guidata da Daniele Cobianchi.

L’agenzia ufficializza così la prima importante acquisizione del 2023. Un ritrovato sodalizio giunto attraverso un'assegnazione diretta.

Gli ultimi anni hanno ridefinito il concetto di benessere e le priorità degli italiani, insieme anche alle loro scelte alimentari. Considerando le nuove esigenze dei consumatori, questa partnership permetterà infatti al brand di evolversi, attraverso una strategia di riposizionamento volta a rafforzare la propria presenza sul mercato, regionale e nazionale, senza però mai perdere la propria forte identità di marca, anticipa il comunicato.

A breve partirà una nuova campagna locale che coinvolgerà solo la Sardegna, che anticipa la nuova comunicazione nazionale di brand prevista per la seconda metà dell’anno.

Remigio Sequi, Presidente Cooperativa Latte Arborea, commenta così l'incarico: “Abbiamo redatto un piano industriale quinquennale che prevede prioritariamente un'importante valorizzazione del brand e delle nostre produzioni. Ci attendono importanti sfide e siamo lieti di poterle affrontare assieme ad un partner esperto come McCann".

Daniele Cobianchi, Ceo McCann Worldgroup Italy, spiega: “Siamo molto felici che un brand come Arborea ci abbia scelti nuovamente. Fiducia reciproca e senso di partnership sono auspici indispensabili per ottenere grandi risultati”.