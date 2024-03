Andrea Pirlo testimonial nella pubblicità Intred. Firma Ideal

Intred, operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, sceglie Andrea Pirlo come testimonial della nuova campagna pubblicitaria.

L’azienda è in comunicazione con un piano a 360° che prevede da qui al 2026 tv regionali, connected tv, radio e stampa, out of home, branded content, live event, contenuti editoriali e adv sui canali social, formati digital e un nuovo sito web. A firmare il progetto è il Gruppo This Is Ideal agenzia scelta dopo gara a metà 2023 e che seguirà le strategie di comunicazione dell’azienda bresciana fino al 2026.

“L’accordo con Intred – afferma Stefano Capraro Founder&CEO dell'agenzia, – ci darà l’opportunità, per i prossimi 3 anni, di portare avanti il modello realmente integrato che ci distingue, un modello che Intred ha apprezzato fin dalle prime fasi e che ha immediatamente voluto abbracciare. Il nostro approccio, che racchiude tutte le competenze, si pone come la risposta creativa e affidabile per le medie e grandi imprese italiane che cercano un partner capace di valorizzare in maniera strategica e contemporanea i budget di investimento, spesso importanti ma ancora troppo spesso frammentati in maniera poco coordinata."

La campagna 2024 avrà l'obiettivo di consolidare la presenza del brand in Lombardia, regione strategicamente centrale per Intred. L’on air del TVC su reti regionali e sui mezzi CTV e digital dei broadcaster nazionali sarà supportato e amplificato attraverso una campagna radio, una serie di uscite stampa su quotidiani ed una campagna OOH e DOOH.

Inoltre sono previste in maniera continuativa un mix di campagne geo-targetizzate sulle piattaforme di Google e Meta.

L'intero piano di comunicazione vedrà un alternarsi di formati istituzionali, B2B e B2C, a seconda della tipologia di spazio e del periodo di attivazione.

Nei mesi il piano si svilupperà ulteriormente con un calendario di presenze ed eventi live, dedicati a imprenditori, startupper e investitori, così come al target consumer, che in particolare sarà intercettato nei territori delle sue passioni: gaming, sport, letture e serie tv.

A completamento dell’ecosistema di comunicazione, un progetto di branded entertainment, con un talk rivolto a imprenditori, investitori, aziende e stakeholder, condotto da Luca Zorloni, giornalista e responsabile del sito e dell’area digitale di Wired Italia.

La regia strategica e creativa dell'intero progetto è di Ideal, che coordina le altre insegne del Gruppo per le rispettive aree di competenza: OutNow per Social, Digital e Media Planning, Live Zone per i Live Event, Sala Giochi per la produzione di tutti i contenuti.

Ecco i crediti della campagna con testimonial Andrea Pirlo

Diversi i professionisti che hanno realizzato il prgetto:

This is Ideal Chief Creative Officer: Giorgia Tosato

This is Ideal Creative Director: Michele Jean Comuzzi

Ideal Managing Director: Emanuele Bertazzoni

Ideal Account Manager: Valeria Tunzi

Ideal Creatives: Karen Casula, Simona Nosenzo, Andrea Frediani, Eva Massaro

OutNow Creative Director: Simone Imberti

OutNow Creatives: Luigi Calafiori, Beatrice Deho

OutNow Social Media Lead: Tea Pavanetto

OutNow Social Media Manager: Valentina Valsagna

OutNow Head of Media: Mattia Antonioli

OutNow Media Specialist: Giulia Maffioli

OutNow Head of Digital: Pietro Crimaldi

OutNow Account Manager: Giulia Russo

LiveZone Event Director: Francesca Cembrano

LiveZone Event Creative Director: Simone Caggiano

LiveZone Event & Project Manager: Alice Boasso, Giorgia Novaga

Sala Giochi Ex. Producer: Riccardo Giacobini

Sala Giochi Producer: Francesca Didero

Regia: Igor Borghi

DoP: Tommaso Terigi

AD: Mattia Fumagalli

Scenografa: Sabrina Tempesta

Stylist: Alessia Fornara

Trucco: Valentina Marzona

Dir. Produzione: Beppe Genovese

Producer: Elisabetta Sciannelli

Editing: Luca Angeleri e Marco Ferrara

Editing: sedici9

Colorist: Giorgia Meacci

VFX: Proxima

Postproduzione audio: Foxtrot

Fotografo: Alessandro Dealberto

Andrea Pirlo management: Stars On Field