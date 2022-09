Treatwell, Nelly Bonfiglio è la nuova Managing Director Italia

Treatwell, piattaforma di prenotazione online per i trattamenti di bellezza, prosegue il suo sviluppo in Italia: dopo aver annunciato di aver unito le forze con Uala, comunica l’arrivo nel proprio organico di una nuova figura chiave che entra in azienda con l’obiettivo di dare nuovo slancio a un mercato chiave per il gruppo.

Nelly Bonfiglio, siciliana di origine e milanese di adozione, entra nel team come Managing Director Italia, portando con sé oltre 10 anni di know how nel mondo digital.

Laureata in economia a Roma e con alle spalle un Executive MBA conseguito al MIP - Politecnico di Milano nel 2019, la manager arriva da una recente esperienza in Codemotion dove è stata Chief Commercial Officer, occupandosi in particolare di digitalizzazione del business model, rafforzamento del mercato italiano e internazionalizzazione dell’azienda.

Nel suo background, Bonfiglio annovera un’esperienza con Easy Welfare, di cui ha seguito attivamente scaling e successiva acquisizione da parte del gruppo Edenred e poi con Groupon, di cui ha guidato il piano di rilancio della country italiana.

“Scaling, ristrutturazioni aziendali e progetti di trasformazione digitale fanno parte da sempre del mio DNA, sia a livello di percorso formativo che di carriera. Quando mi si è presentata l’occasione di unirmi a Treatwell, tra l’altro in questo particolare momento storico, non ho esitato: per me è il completamento di un percorso e l’ennesima sfida professionale che non vedo l’ora di abbracciare” ha dichiarato Nelly Bonfiglio.

“Per Treatwell, che da poco ha celebrato la nascita della nuova anima anglo-italiana del Gruppo, Nelly sarà un indiscusso valore aggiunto che abbiamo ricercato e fortemente voluto proprio con l’obiettivo di mettere ancora più focus sull’Italia, che per noi resta un mercato su cui abbiamo importanti piani di espansione” aggiunge Giampiero Marinò CEO di Treatwell.

Da subito la Bonfiglio si occuperà di ampliare il team locale, che conta già circa 150 professionisti, con ulteriori figure. In particolare, l’ambizioso piano di assunzioni prevede la ricerca di circa 75 persone entro la fine del 2023.