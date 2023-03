Rizzoli cambia veste e lancia il nuovo logo

Per Rizzoli, brand specializzato nel settore delle cucine e termocucine ed innovativo produttore di stufe a legna, termostufe e cappe aspiranti, cambia veste con un nuovo logo, creato da Tunnel Studios.

Il nuovo logo nasce da un modulo quadrato che, una volta “tagliato”, è ruotato di 45 gradi diventando un rombo che si stabilizza saldamente a terra facendovi scomparire parte della propria base. “Simbolo metaforico di una realtà proiettata al domani con le fondamenta ancorate saldamente alla sua storia e alla tradizione”, si legge in una nota.

La nuova immagine grafica mette inoltre in luce due valori aziendali di imprescindibile importanza: il richiamo alla montagna del Trentino-Alto Adige, territorio di appartenenza del brand, e il calore che ogni suo prodotto sprigiona, reso tangibile dalle cromie della fiamma.

“Con il nostro nuovo logo - dichiara Gianluca Rizzoli, del management team dell'azienda - siamo pronti a svelare e condividere la nostra rinnovata identità aziendale, avviando nel corso del 2023 l’intero processo di rebranding che si svilupperà in primis all’interno dell’azienda, per poi declinarsi nei punti vendita e nel mercato attraverso i materiali di comunicazione e marketing, coinvolgendo anche i media tradizionali e quelli digitali. In questo progetto importante e strategico abbiamo al nostro fianco Tunnel Studios, storica agenzia di comunicazione di Rizzoli, a conferma del successo di una collaborazione consolidata di oltre 7 anni”.