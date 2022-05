Prosciutto di San Daniele, la strategia di comunicazione coniuga online e offline in modo efficace

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele fa un bilancio dei risultati ottenuti nel campo della comunicazione nel 2021. Una strategia di marketing, spiea il consorzio, risultata vincente grazie ai tanti canali di comunicazione presidiati e all’integrazione fluida tra media tradizionali offline e online. A giudicare dai numeri, contemplare promozione online e offline è il modo per garantire risultati migliori e, nel caso delle attività web, concretamente misurabili.

Il successo delle attività online

Sono infatti evidenti gli incrementi di traffico ottenuti sui due siti web del Prosciutto di San Daniele, ovvero il portale istituzionale www.prosciuttosandaniele.it e il web magazine https://www.sandanielemagazine.com. Il primo è stato visualizzato da oltre 200 mila persone ed è significativo il fatto che il tempo medio di lettura sia stato pari a 1 minuto e 28 secondi, cioè il doppio rispetto all’anno precedente. Il secondo ha registrato oltre 100mila visite, con una crescita del 52% rispetto al 2020.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie a un costante lavoro di aggiornamento e di pubblicazione di contenuti, a una revisione in chiave SEO dei contenuti pubblicati negli anni precedenti e anche grazie alle campagne pubblicitarie digitali che hanno portato a picchi di traffico, soprattutto nel mese di novembre.

Importante è stata anche l’attività svolta sui social network, che ha portato i seguaci del San Daniele DOP ad aumentare in modo significativo, soprattutto su Facebook: la pagina ha segnato un aumento di 20.337 follower, raggiungendo un pubblico totale di 217.731 unità. Anche il profilo Instagram ha registrato una crescita costante durante tutto il 2021, acquisendo 8.395 nuovi follower e arrivando a un totale di 24.194 fan.

Tra le strategie di marketing digital realizzate dal team comunicazione del Consorzio figurano anche 24 campagne di influencer marketing. Gli ambassador selezionati hanno realizzato più di 100 contenuti,raggiungendo 1 milione di utenti.

Il presidio dei media tradizionali

Il Prosciutto di San Daniele non abbandona però i media tradizionali. Nel 2021 ha divulgato 12 comunicati stampa generando un totale di oltre 1.800 uscite sulla stampa tradizionale, sul web e in radio/tv, raggiungendo così un pubblico potenziale di oltre 75 milioni di persone. L’Ufficio Comunicazione del Consorzio ha scelto anche di presidiare alcuni portali web di informazione generalista e tematica, arrivando a contare più di 50 pubblicazioni e 15 milioni di visualizzazioni.

Il contatto con la community

Fondamentale, per il brand di San Daniele del Friuli, è sempre stato il contatto con il proprio pubblico e con i consumatori. Nel 2021, a causa delle restrizioni ancora in vigore dovute alle pandemia, le attività in presenza sono state calendarizzate nella seconda parte dell’anno e hanno consentito di tornare a proporre eventi in presenza, come i tour dei locali Ho.Re.Ca. Aria di San Daniele in tutta Italia e la sua estensione estiva con il format "picnic".

Il Consorzio ha deciso di continuare a dare il suo supporto alla GDO: il coinvolgimento delle principali insegne italiane ha permesso di realizzare delle promozioni sul punto vendita finalizzate a sostenere le vendite di prodotto.

Prosegue infine la partnership con l’Udinese Calcio: la collaborazione ha visto la presenza del logo consortile sulle maglie dei calciatori del team friulano oltre alla creazione di numerose attività per dare risalto al marchio nella Dacia Arena e nelle aree di ospitalità.