Mulino Bianco racconta la storia di un regalo “prezioso e inaspettato” nel docufilm firmato Freeda

Un’anziana signora toscana di 85 anni. Una tela di tre metri ricamata a mano, impreziosita dal decoro di 18 mulini ad acqua. Tre anni di lavorazione per un regalo inatteso. A riceverlo è Mulino Bianco, a spedirlo la signora Millie. È questo ciò che racconta “La felicità di Millie”, il mini docufilm di 6 minuti realizzato da Mulino Bianco in collaborazione con Freeda e protagonista sui canali social del brand per tutto il periodo natalizio.

Un omaggio alla felicità da scoprire nelle piccole cose con cui il brand, nel ruolo di testimone e narratore, ha deciso di ringraziare la vulcanica 85enne Millie, incontrandola a Firenzuola nella casa in cui vive dal 1978. Una sarta di talento, ma anche una pittrice amatoriale appassionata, che ha inaspettatamente regalato a Mulino Bianco una sua creazione: un lungo drappo beige di oltre tre metri, raffigurante 18 mulini ad acqua, finemente filato a seta. Ben tre anni di lavorazione, tanta pazienza e poi la spedizione a Parma, nel cuore produttivo dell’azienda.

Un’idea semplice, nata dall’abitudine quotidiana di mangiare i biscotti a colazione, che per Millie si è trasformata non solo in un piccolo capolavoro fatto a mano, ma nella ricetta della sua felicità, da riscoprire nei gesti inattesi. Nonostante le tante sofferenze, Millie sa concedere grande valore alle piccole cose e trova gioia nel donare tempo e cura agli altri, incluso al suo gattino Alì. «Si può essere felici con niente, basta avere un po’ di amore accanto. La vita in fondo è una poesia, se l’ascolti con le orecchie giuste ti dà gioia» ha raccontato, stupita di tante attenzioni, dopo aver aperto le porte del suo mondo alla troupe di Mulino Bianco e Freeda.

I commenti dei manager di Mulino Bianco e Freeda

“Quella di Millie è una storia che parte da un regalo che lei stessa ha voluto fare a Mulino Bianco che, come un filo che dà vita a una tela, ci ha condotti lungo la strada di casa sua. Millie ha saputo trovare la ricetta della sua felicità, fatta di concretezza, arte e piccoli gesti quotidiani. Proprio per questo noi di Mulino Bianco, che della felicità abbiamo fatto una missione, abbiamo deciso di ringraziarla personalmente”, ha commentato Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco.

“Parlare con Millie ci ha spinti a voler raccontare la sua storia e a renderla un branded content che tutti possano vedere, per condividere la sua visione del mondo costruita come antidoto alla solitudine e alle difficoltà della vita”, ha aggiunto Alessio Garbin, Digital Marketing Coordinator Barilla.

“Siamo orgogliosi di aver supportato Mulino Bianco nella realizzazione di un progetto di grande impatto comunicativo e sociale. Questa testimonianza dimostra come la felicità sia un obiettivo semplice, da ricercare nelle piccole cose e da condividere con le persone care. Occupandosi della strategia creativa e produttiva, il team di Freeda Platform ha potuto massimizzare e amplificare questa importante storia e celebrare al meglio una vera Signora Mulino Bianco” ha affermato Andrea Scotti Calderini, Ceo di Freeda.

Crediti de “La felicità di Millie"

Mulino Bianco

Freeda

