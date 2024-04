Penny compie 30 anni in Italia, celebra il traguardo con una nuova campagna pubblicitaria firmata da The Beef e pianificata da Mindshare e incrementa il budget pubblicitario del 10% arrivando ad un investimento di circa 8 milioni di euro. La presentazione dello spot si è tenuta il 17 aprile a Milano durante la conferenza stampa annuale di Penny Italia, in cui sono stati resi noti i risultati e i progetti 2023 dell'insegna.

Il nuovo spot di Penny "La spesa che ti piace"

La nuova pubblicità "La spesa che ti piace", nata per celebrare i 30 anni di Penny nel nostro Paese, parte dal posizionamento dell'azienda, quello di semplificare la vita delle persone offrendo una spesa giusta con freschezza e convenienza vicino a casa.

Ispiratori, protagonisti e destinatari della campagna, dallo stile comedy, sono i clienti del brand, con le loro scelte, preferenze, abitudini e a volte qualche innocente "mania" su cui ironizzare. «Si tratta di racconti immediati che generano simpatia», ha spiegato Bruno Bianchini, Strategic Marketing Director di Penny Italia.

Sono stati realizzati 5 spot per la tv e 5 appositamente per i social network che saranno on air e online a partire dal 1 maggio. Più nello specifico, sono stati creati tagli classici per la tv da 30" e 15", un long video da 60"e formati da 10" per il digital e i social, con formati ad hoc, anche verticali.

La campagna è firmata da The Beef e pianificata da Mindhare sui principali canali tv, online e sui social. La produzione è di RTI, società del Gruppo Mediaset guidata da Publitalia, con shooting presso il punto vendita di Giussano. Le agenzie hanno lavorato con l'azienda anche per gli spot precedenti.

«Quella presentata oggi è la principale campagna di Penny di quest'anno a cui saranno affiancare diverse iniziative», ha raccontato Bianchini. Sempre a maggio partiranno un concorso dedicato all'anniversario, che sarà oggetto di una campagna radio, e promozioni esclusive.

«Il nostro approccio media è cambiato negli ultimi anni. Ora lavoriamo molto sui media esterni con tv, radio e digital affiancati dall'uso assiduo dei social network. In questo senso, abbiamo recentemente avviato il nostro canale TikTok. Uno dei caratteri distintivi della nostra comunicazione è la nostra radio PennyFM. Presidiamo anche il mondo degli eventi: l'anno scorso siamo stati presenti con temporary shop agli I-Days, all'Aquafan di Riccione, dove saremo anche quest'anno, e alla Roma Marathon», ha spiegato il direttore marketing, che poi ha annunciato la novità di quest'anno: «Primo e unico retailer in Italia, saremo supporter, sponsor e partner di Milano Pride e Pride Sport Milano».

Per venire incontro alle esigenze dei clienti, Penny punta anche sull'innovazione e sulla sostenibilità. Recentemente è stato lanciato il programma di cashback Penny Wallet mentre l'anno scorso è stata ripensata completamente la fidelity card che è diventata 100% digitale e integrata con la nuova app. Il volantino è sempre più digitale, è diffuso anche tramite il canale WhatsApp aperto nel 2023 ed è al centro di video pubblicati sul canale YouTube del brand.

Per quanto riguarda l'investimento, «quest'anno, come nel 2022, è ancora in crescita del 10% e arriva a circa 8 milioni di euro, con 1,5 milioni riservati al digital», ha spiegato Bianchini a Engage, a margine della conferenza.

La crescita di Penny

Un momento della conferenza stampa

Penny Italia ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,619 miliardi di euro, in crescita dell'8,7%, e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni. 70 i milioni investiti per le 34 aperture, i 78 ammodernamenti e il lancio della nuova piattaforma logistica in Toscana, gettando le basi per il nuovo fresh hub di Buccinasco. Oltre mille le persone assunte nel solo 2023 e centinaia le crescite interne anche grazie alle oltre 30.000 ore di formazione erogate. Gli investimenti del 2024 seguiranno lo stesso trend, con il target di arrivare alle 30 nuove aperture.

In tutto lo stivale, i negozi Penny si sono trasformati e rinnovati diventando più sostenibili ma anche garantendo reparti che garantiscono l'italianità, confermando a fine anni 120 macellerie e 117 gastronomie.

L'insegna ha sviluppato 12 referenze in collaborazione con Airc, per un'alimentazione che supporta la prevenzione, e 3 referenze da agricoltura aeroponica. Sono state avviate collaborazioni con WWF, TooGoodToGo, Banco Alimentare, Fondazione Progetto Arca e Croce Rossa.

“Raccontiamo il nostro 2023 con orgoglio - ha spiegato Nicola Pierdomenico, CEO & President Penny Italia -. Ripercorrendone le tappe emerge chiaramente lo spirito innovativo, coraggioso e appassionato della squadra Penny in tutti gli ambiti di azione, economici, di sviluppo e di sostenibilità; dietro ciascuno dei piccoli e grandi risultati di un anno di forte crescita e soddisfazione, si sente forte tutta la professionalità e la determinazione delle nostre persone, insieme alla grande passione e rispetto per il nostro paese e le sue eccellenze”.