L’Università Politecnica delle Marche avvia una gara per l’affidamento di una campagna

Il valore dell’incarico, della durata di 24 mesi e dedicato alla promozione dell'offerta formativa, è calcolato in 100.000,00 euro complessivi. Le candidature dovranno pervenire entro il 16 marzo

L’Università Politecnica delle Marche avvia un’indagine esplorativa per individuare operatori interessati a partecipare all’affidamento del servizio di progettazione grafica per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale dell’offerta formativa, di orientamento e di supporto alla promozione social media e realizzazione di gadgettistica personalizzata per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.

Il valore stimato dell’incarico è calcolato indicativamente in 100.000,00 euro complessivi.

L’individuazione del partner avverrà sulla base di alcuni elementi di valutazione e negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza:

creatività;

target engagement;

omnichannel flexibility;

economicità.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 marzo 2023.