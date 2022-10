Gianluca Galliani investe in Netith ed entra nel cda del player del customer care

Netith annuncia l’ingresso di Gianluca Galliani nel capitale sociale e nel CDA per lo sviluppo delle strategie di business sul mercato nazionale. L’imprenditore milanese, si legge nella nota stampa, porterà un valore aggiunto attraverso il suo know-how nel mondo della tecnologia e dell’intrattenimento digitale.

Netith, nata dall’esperienza ventennale del gruppo imprenditoriale Di Bella, è un hub specializzato nell’affiancamento di imprese e pubblica amministrazione per l’implementazione di servizi di customer care in ottica di innovazione tecnologica e digitale. L’azienda opera a supporto di imprese, start-up, territori e comunità per lo sviluppo di competenze da investire nei processi di innovazione, rafforzando la consapevolezza rispetto alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

L’headquarter con sede a Paternò (Catania) si estende per 17000 m2 contando più di 400 persone all’attivo in diverse aree di business: BPO, Fabbrica Digitale e Consulting. Tra i clienti di primo piano figurano Inps, Enel, Enel X, La Sicilia, Polygon, Prelios, Supermoney e Asec Trade.

“Oggi è un giorno importante per tutti noi! Il nostro sguardo sempre rivolto al territorio ci porta a compiere un ulteriore passo in avanti nella nostra già consolidata crescita aziendale. Poter contare sulle competenze e le capacità di un professionista come Gianluca Galliani, è un grande motivo di orgoglio. Condividere valori ed esperienze ci porterà a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Un sincero ringraziamento va quindi a Gianluca per la fiducia, la dedizione e le skills che porterà nella nostra famiglia”, dichiara Franz Di Bella, Presidente e Amministratore Delegato di Netith.

Il curriculum di Gianluca Galliani

Gianluca Galliani vanta un importante bagaglio di esperienze. Ceo & Co-Founder di Seven Music Entertainment dal 2001 per oltre 17 anni, è stato editore di Rock TV e Hip Hop TV, canali trasmessi in esclusiva su Sky Italia, ha organizzato grandi eventi, iniziative speciali e produzioni tv e social per i propri media e per aziende multinazionali come Tim, Heineken, Pepsi, Jack Daniel’s, Vodafone e molte altre. Inoltre è stato Ceo & Co-Founder di Pladway, la Fullstack Programmatic di Digital Out Of Home (DOOH) nata nel 2018 e diventata in pochi mesi la piattaforma leader in Italia, per essere acquisita poi da Voilàp Holding nel 2020. E’ stato quindi membro dal 2021 del CDA e Co-Owner di Noisefeed, società di Football Data specializzata in informazioni sulla storia degli infortuni dei giocatori che vanta tra i propri clienti le più grandi squadre del mondo.

Adesso Gianluca Galliani, concentrerà il suo know-how e la sua esperienza in Netith, portando un valore aggiunto nella progettualità delle varie aree di business. “Iniziare questa nuova esperienza lavorativa in un’isola meravigliosa come la Sicilia mi rende entusiasta, Netith ha una sede che fin dalla prima visita mi ha impressionato, non solo per gli spazi all’avanguardia ma anche per l’entusiasmo e la professionalità di tutto il team di lavoro creato dalla famiglia Di Bella. Si tratta di una vera eccellenza siciliana e italiana e sono orgoglioso di poterne fare parte. Ringrazio di cuore Franz e Salvo Di Bella per l’opportunità di poter entrare in questa importante azienda, sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni”, ha detto Gianluca Galliani.