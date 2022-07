Cortilia sceglie Ad Mirabilia per PR e media relations

Cortilia, la food-tech company famosa per la spesa online di qualità a filiera corta, ha affidato la gestione delle PR e delle media relations all’agenzia milanese Ad Mirabilia.

L’incarico si inserisce in un momento di forte crescita per l’azienda fondata nel 2011 da Marco Porcaro, che ha appena chiuso un nuovo aumento di capitale del valore di 20 milioni di euro.

Nato come il primo mercato agricolo online, Cortilia è oggi una società benefit certificata B Corp e un innovativo e-commerce con un catalogo di 2.500 referenze, che promuove un modello di acquisto consapevole. Il servizio, già attivo in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, Veneto e Liguria, consente ai consumatori di ricevere a domicilio in modo veloce, puntuale e sicuro, i migliori prodotti provenienti da agricoltori, allevatori e produttori artigianali accuratamente selezionati.

Il team dell’agenzia guidata dapunterà ad aumentare la brand awareness comunicando la missione e i valori che contraddistinguono il brand: coniugare la genuinità dellodella terra e delle stagioni con, per offrire un’esperienza culinaria e di acquisto sostenibile, responsabile e di qualità.