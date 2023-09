Amazon Ads e Volkswagen Veicoli Commerciali Italia lanciano il documentario “Charge Your Brand” con Marco Montemagno

Amazon Ads e Volkswagen Veicoli Commerciali Italia lanciano il nuovo documentario sponsorizzato dal brand, “Charge Your Brand”: un viaggio attraverso l'Italia per scoprire la peculiarità dei prodotti e della lavorazione artigianale a bordo dell’elettrico Volkswagen ID. Buzz Cargo.

Creato dal Brand Innovation Lab - un team creativo di Amazon Ads che offre campagne personalizzate per i brand - il documentario della durata di 20 minuti segue il conduttore e imprenditore digitale, Marco Montemagno mentre viaggia attraverso l'Italia a bordo dell’ID. Buzz per visitare tre piccole imprese italiane che negli anni, sono riuscite a preservare la tradizione, abbracciare la sostenibilità e innovarsi creando così un’azienda di successo. Disponibile dal 25 settembre 2023 su Amazon Prime Video, il film mostra come l'ID. Buzz Cargo può aiutare le PMI a intraprendere la propria attività in modo facile, sicuro e sostenibile.

Il documentario segue tre aziende selezionate dal programma Amazon Made in Italy: Mobili Fiver, artigiani dell’arredamento di qualità; il brand specializzato in prodotti naturali, Erbecedario; e la cantina biologica Fattoria di Montemaggio. La vetrina “Made in Italy” permette agli artigiani italiani e alle PMI di far conoscere i prodotti italiani in tutto il mondo. Ogni piccola impresa sale a bordo dell'ID. Buzz Cargo, mostrando come l'ampio spazio di carico e il design elettrico semplifichino le consegne ed elevino l'immagine del loro brand, per investire nel business del futuro.

Il lancio del nuovo programma sponsorizzato da Amazon Ads sarà supportato da un mix di annunci display, tra cui banner online, annunci audio e video online (OLV) su Prime Video, Fire TV, Amazon Music e Amazon Alexa, con l'obiettivo di massimizzare il numero di impressioni e di touchpoint con le PMI in Italia.

I commenti

"I contenuti sponsorizzati da Amazon Ads danno ai marchi come Volkswagen Veicoli Commerciali Italia l'opportunità di entrare in contatto con i clienti in modo autentico, focalizzandosi sulle cose che gli piacciono di più. Attraverso 'Charge Your Brand', stiamo mettendo l'ID. Buzz Cargo al centro di contenuti di alta qualità sui canali che piacciono ai nostri clienti, condividendo le storie di come le piccole imprese lo stanno usando per costruire il loro business", ha dichiarato Kate McCagg, Head of the Brand Innovation Lab di Amazon Ads.

"ID. Buzz è già un'icona, un classico Volkswagen Bulli reinventato per emergere nel mondo delle auto elettriche; un'icona deve essere autentica per essere considerata tale e Brand Innovation Lab ha creato un grande format con tre aziende italiane che incarnano appieno tradizione, innovazione e sostenibilità, tre elementi che caratterizzano ID. Buzz. Hanno guidato, personalizzato e utilizzato ID. Buzz in situazioni reali di lavoro e di vita, convinti non solo dal prodotto ma soprattutto dalla sua iconicità e dalla sua immagine... hanno "caricato" i loro brand e le loro aziende. Inoltre, Marco Montemagno ha saputo creare il giusto mood e tone of voice per garantire il successo di questo progetto. Siamo davvero soddisfatti e guardiamo avanti verso la prossima occasione", ha dichiarato Fabio Di Giuseppe, Brand Director di Volkswagen Veicoli Commerciali Italia.