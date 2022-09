Together vince la gara LG e ne diventa agenzia social

Together, l’agenzia di comunicazione integrata, centro media e casa di produzione del gruppo OneDay, è diventata l’agenzia social di LG dopo avere vinto la relativa gara indetta dall’azienda attiva nel mercato degli apparecchi elettronici.

Soprattutto dopo i diversi lockdown che abbiamo vissuto, la casa non è più solo un luogo familiare che viviamo in alcuni momenti della giornata, ma anche come un luogo dove lavorare, dove fare sport e dove tutte le nostre attività non sono sempre così separate come un tempo. Partendo da questo assunto, la strategia elaborata da Toghether intepreta la casa come un tempio da valorizzare in ogni metro quadro in cui i prodotti sono abilitatori non solo di un’esperienza di qualità, ma anche di qualcosa che è più umano e ci connette con gli altri e con noi stessi.

Il concept

L’agenzia è partita dalla premessa del brand “Life is good” spostando l’attenzione su ciò che i prodotti LG ci permettono di vivere: “Life is good” perché i prodotti LG sono al centro di momenti piacevoli e di esperienze con noi stessi e con le persone che amiamo che potranno diventare ricordi, perché ci permettono di risparmiare tempo e di dedicarlo alle persone della nostra vita, ma anche ai nostri interessi.

Così, un frigorifero non sarà mai solo un frigorifero ma il compagno fidato per uno spuntino di mezzanotte, una cantinetta per il vino diventa una conversazione tra amici, un pranzo preparato al volo ma con la giusta attenzione alla qualità ci permette di avere tempo per la lezione di yoga.

“Per noi è un onore iniziare a lavorare per un’azienda come LG e cercare di dare il nostro contributo per costruire una relazione quotidiana, sempre più vicina e emotiva, con i consumatori”, racconta Fabio Padoan, Co-founder e Chief Strategy & Creative Officer di Together. “È importante non dimenticare cosa conta di più nella vita delle persone e cercare di raccontare non solo i prodotti ma anche in che modo questi prodotti migliorano proprio quello che per noi conta di più. È stato bello aver trovato immediatamente un’intesa con il team di LG”.

Non solo strategia

Non solo strategia di brand e comunicazione, ma anche – e soprattutto – una nuova strategia di canali e di contenuti: a Together è stata affidata infatti la gestione di tutti i canali social, da Instagram a Facebook, da Linkedin a YouTube, con particolare focus sulla crescita della conversazione online attraverso un’integrazione della strategia di community management.

Una strategia dedicata è stata invece presentata sul mondo dell’employer branding con un progetto dedicato al recruiting con un focus sulle nuove generazioni di lavoratori, che vedrà come canale strategico Linkedin. Un percorso, questo, che ha come obiettivo principale quello di rendere il brand il luogo ideale dove i nuovi talenti decidono di crescere grazie ad opportunità diverse, in un contesto dinamico, internazionale e multiculturale. Infine, Together gestirà la declinazione digital delle creatività dedicate all’advertising, al CRM e al sito.

I crediti:

Agency: Together