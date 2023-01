The Skill si rafforza con l'ingresso di Alessandro Santarsiero

Il team di The Skill cresce e si rafforza con l’ingresso di Alessandro Santarsiero nell'area di comunicazione legale e professionale. Santarsiero, classe '81 e originario di San Giovanni Rotondo, gode di una ventennale esperienza in ambito notarile ed è stato scelto proprio per incrementare e affinare i servizi offerti da The Skill al notariato, dopo che la società guidata da Andrea Camaiora si è affermata tra le prime nella cura della comunicazione degli studi legali.

In passato, Santarsiero ha maturato una profonda conoscenza del mondo istituzionale italiano. Co-founder di OSEA (Osservatorio Società Economia e Ambiente), è tra i promotori di iniziative culturali e di informazione per la legalità ed è componente del comitato esecutivo di Unica, associazione nazionale dipendenti studi notarili italiani e responsabile stampa e social dell’unione internazionale Uipan.

"L’ingresso di Santarsiero conferma tre cose: proseguiamo nella strada di integrare professionalità diverse tra loro in un progetto di comunicazione integrata e strategica; facciamo rotta a Sud, in particolare confermando il nostro amore e la nostra attenzione per la Puglia; offriamo al panorama degli studi notarili una capacità maggiore di altri nel comprenderne specificità ed esigenze" ha affermato Camaiora, Ceo di The Skill Group.