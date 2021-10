The Cover realizza la grafica di Maker Faire Roma 2021

Innova Camera, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per l’innovazione, affida la realizzazione di tutto l’impianto grafico dell'evento dedicato all'innovazione Maker Faire Rome 2021 – The European Edition, all’agenzia di comunicazione The Cover.

Maker Faire, che si è svolto dall'8 al 10 ottobre a Roma e su piattaforma digitale, nasce nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco. Da allora è cresciuto in una grande rete di eventi internazionali. Maker Faire Rome – The European Edition è la più grande edizione dell’evento, dopo gli Stati Uniti e Bay Area di San Francisco, le uniche due Global Maker Faire al mondo.

Per ripartire con un’edizione eccezionale post-pandemia, in parte digitale e in parte live, Maker Faire Roma 2021 Edizione Europea ha previsto un piano di comunicazione crossmediale articolato e complesso, che ha impegnato l’agenzia The Cover nella realizzazione di materiali grafici sia per il completo allestimento della sezione live dell’evento, sia per la comunicazione digitale, così come per quella tradizionale offline di entrambe le sezioni (digitale e live).

Il piano di comunicazione ha previsto due concept grafici differenti: uno vettoriale, destinato al target locale, e uno fotografico, destinato al target internazionale.

I materiali realizzati sono stati molteplici: station domination, affissioni e maxi affissioni, affissioni dinamiche, pagine pubblicitarie sulle principali testate nazionali online e cartacee, banner dinamici e contenuti social. Il lavoro si concluderà dopo l’evento con la realizzazione di video attraverso riprese effettuate durante la manifestazione.

“Un lavoro vasto e impegnativo di cui siamo molto orgogliosi - afferma il CEO di The Cover, Raffaele Dipierdidomenico - siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di un evento così significativo, soprattutto in un momento storico quale quello attuale, in cui l’innovazione deve essere al primo posto in ogni settore. Siamo un’agenzia giovane che mira alla crescita proprio attraverso l’innovazione. Il nostro punto di forza è un team eterogeneo composto da professionalità qualificate e provenienti da diversi settori, nonché una rete di partnership altrettanto selezionate e competenti.”