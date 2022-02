The Ad Store al fianco di Alisei per il “Health Innovation Global Forum”

Alisei - Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita e incubatore di riferimento a livello nazionale per la biotecnologia - ha affidato all’agenzia di comunicazione The Ad Store l’organizzazione e la comunicazione del primo Global Forum internazionale dedicato alla ripartenza dell’Italia in campo scientifico e tecnologico per la creazione di sistemi sanitari resilienti e sostenibili.

Una prima mondiale, che ha avuto luogo nella cornice di Padiglione Italia, durante la Health & Wellness Week di Expo 2020 Dubai, che ha visto coinvolti oltre al Cluster Alisei - al fianco del Gruppo Bracco (Gold Sponsor del Padiglione Italia) - il Commissariato per la partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 e un parterre di relatori istituzionali e scientifici di fama internazionale, fra i quali Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della ricerca, Sara Al Amiri, Ministro della scienza e delle tecnologie avanzate, Ilaria Capua, Virologa e Direttrice del One Health Centre of Excellence dell’Università della Florida.

Con la guida della sede italiana e grazie al presidio locale negli Emirati Arabi Uniti, The Ad Store ha affiancato il Cluster attraverso un piano di comunicazione integrato con l’obiettivo di costruire il miglior background possibile per valorizzare l’evento.

Tra le leve messe in campo da The Ad Store, un piano di media relations integrato, Italia-Emirati Arabi Uniti, che ha permesso di raggiungere oltre 8 milioni di lettori e consolidare i contenuti dell’evento a livello nazionale e internazionale, racconta il comunicato. Grazie al coinvolgimento di endorsements strategici, all’attivazione di social conversations, media advocacy e community mentorship l’agenzia ha sviluppato un percorso di comunicazione per accrescere la brand awareness di Cluster Alisei, posizionandolo come punto di riferimento autorevole a livello mondiale per tutti i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico biomedicale.

“Per il nostro Gruppo si è trattata di una bella sfida che ha visto coinvolte sia la sede italiana che quella di Dubai per il mercato GCC. Siamo orgogliosi di questo incarico incentrato sull’integrazione e sulla ripartenza in ambito scientifico, tematiche molto attuali che hanno fatto breccia in un pubblico non facile come quello di Expo perché raccontate in modo analitico e coinvolgente, proprio per amplificarne la comprensione su scala nazionale e, addirittura, globale. Per questo i contenuti e il tono di voce della comunicazione Alisei sono stati pensati in linea con il DNA e il posizionamento che vogliamo consolidare per il Cluster, che parla in modo trasversale, diretto e inclusivo”, racconta Benedetta Benecchi, PR & Media Relations Director di The Ad Store.

L’agenzia creativa The Ad Store continuerà ad affiancare il Cluster anche lungo tutti i prossimi appuntamenti ad Expo 2020 Dubai e quelli successivi, in rappresentanza del settore Life Science presso il Padiglione Italia.