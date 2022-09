Subito e InfoJobs scelgono Sinergie (SG Company) per la gestione dei canali social Facebook e Instagram

Sarà Sinergie S.r.l., agenzia del Gruppo SG Company Società Benefit S.p.A, a gestire i canali social Facebook e Instagram di Subito e InfoJobs, entrambi

appartenenti al gruppo Adevinta.

“Siamo orgogliosi perché il progetto ci permette di supportare il cliente a 360°, dalla creatività all’esecuzione, compresa la pianificazione curata con Brainwaves, società media del Gruppo. Creatività e strategia volte a sviluppare temi importanti come il lavoro e la sostenibilità: sarà un bellissimo percorso ricco di nuovi contenuti, rubriche e progetti innovativi. Sinergie grazie al Gruppo ha infatti la possibilità di lavorare con professionisti specializzati, garantendo solidità e performance. Negli ultimi anni l’agenzia ha visto importanti investimenti sul digitale, lavorando con discrezione e acquisendo competenze, così da essere davvero completi nel mondo della comunicazione dove sempre più l’offline e l’online si fondono”, commenta Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company Società Benefit S.p.A.

L’agenzia ha firmato la campagna di Subito “All we need is pre-loved”, una campagna di sensibilizzazione sul contributo che tutti possono dare al benessere

del pianeta, con un gesto semplice come la compravendita dell’usato. L'obiettivo era quello di raccontare l’impatto positivo della second hand economy e il valore degli oggetti pre-loved.

La campagna ha visto la partecipazione di quattro ambassador: Orietta Berti, Miss Keta, Giulio Scarano e Nicolò De Devitiis. Per questo progetto Sinergie, oltre a ideare la compagna, si è occupata della strategia digitale, della selezione dei talent, degli strumenti di comunicazione, incluso il video della campagna, della scelta dell’Associazione Charity e del piano editoriale social.

Grazie al progetto “All we need is pre-loved” sarà possibile l’attivazione del primo laboratorio musicale di Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus, che si occupa di offrire una seconda occasione a studenti tra i 13 e i 16 anni a rischio di dispersione scolastica. Il laboratorio musicale sarà attivo per l’anno scolastico 2022-23 nella sede storica della Fondazione, la Scuola Sicomoro I care a Milano, e permetterà ai ragazzi una nuova esperienza formativa e ludica allo stesso tempo. Tutto questo è stato possibile grazie alla risposta degli utenti di Subito alla chiamata degli ambassador coinvolti, che hanno messo in vendita in piattaforma 20 loro oggetti personali e iconici, donando generosamente tutto il ricavato alla Fondazione.