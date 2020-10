SiComunicaWeb e Touchware si uniscono in Kotuko, nuova agenzia per la digitalizzazione delle imprese

Dalla fusione tra SiComunicaWeb, web agency milanese nata nel 2010 che oggi conta un portafoglio di oltre 700 clienti, e Touchware, software house valdostana specializzata nello sviluppo di soluzioni cloud based e mobile personalizzate, nasce una nuova agenzia digitale. Si chiama Kotuko, e si propone sul mercato come partner per la digitalizzazione a tutto tondo delle imprese.

Kotuko può contrare, si legge in una nota, su un team di oltre 70 professionisti, una proposta di soluzioni ampia e articolata e sedi in Italia (a Milano, Torino e Aosta) e all’estero (in Olanda, Polonia, Nepal e presto a Dubai). Dietro Kotuko un pool di soci che comprende Giovanni Santolla e Michelangelo Chasseur (entrambi alla guida della società), Alberto Rossi e Carmine Di Matteo.

Accanto ai servizi più tradizionali, come la creazione di e-commerce e siti vetrina, mobile app, web development, design e servizi di digital marketing – che saranno ancora più arricchiti e potenziati – Kotuko offrirà servizi e tecnologie pensati per raccogliere e affrontare al meglio le sfide del mondo digital di domani, come realtà aumentata, applicazioni IoT (Internet Of Things), DLT (Distributed Ledger Technologies) e DApp (Distributed Applications). L’agenzia offrirà anche supporto strategico per implementare programmi di incentivazione e fidelizzazione dei clienti, attraverso strategie personalizzate di customer loyalty.

“In tutto questo – spiega la società nella nota –, il cliente manterrà sempre la centralità: Kotuko, infatti, nasce proprio dalla volontà di offrire servizi sempre più tailor made, per soddisfare le esigenze di una clientela ampia ed eterogenea”.

Kotuko è ufficialmente operativa dal 26 ottobre, e può già contare su un nutrito parterre di clienti, tra cui Università Cattolica, Safilo, Policlinico Gemelli, HDI Assicurazioni, Teva, Birra Peroni, Arriva, Same e Beiersdorf. Forte di un ricco portfolio di partner e di un'ampia offerta di prodotti, l'agenzia si pone ambiziosi propositi per il primo anno di attività: l'obiettivo è di raggiungere 5 milioni di euro di ricavi nel 2021.