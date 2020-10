Sacco System sceglie Libera Brand Building Group per il lancio del progetto INgredients

L'iniziativa, per la quale è stato studiato un planning multimediale affiancato dal coinvolgimento di influencer, segna anche il debutto tv per l'azienda. L'incarico è stato affidato tramite gara

Sacco System, il polo biotech di eccellenza internazionale applicata alle industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche che comprende Caglificio Clerici, Sacco, CSL e Kemikalia, ha scelto in seguito a una gara Libera Brand Building Group per il lancio della piattaforma di ingredient branding “INgredients”.

L’obiettivo del progetto INgredients consiste nel comunicare al consumatore la presenza degli ingredienti Sacco System negli alimenti che consuma quotidianamente quali, ad esempio, gelato, cioccolato, formaggio, yogurt, salumi oltre che negli integratori nutrizionali e probiotici.

«Un progetto che ci riempie di orgoglio, vinto con una gara sfidante - afferma Roberto Botto, Ceo & Founder di Libera Brand Building Group – che ci consente di lanciare, insieme a Sacco System, una piattaforma di ingredient branding coinvolgente. Il piano di comunicazione, con particolare focus su atl e storytelling, è pensato per portare all’attenzione del pubblico un ingrediente “invisibile” all’occhio umano in maniera accattivante e leggera, accompagnando gli utenti alla scoperta di un mondo naturale tra scienza, innovazione e benessere».

La pianificazione della pubblicità Sacco System

Per la pianificazione della campagna Sacco System si è optato per una strategia multimediale con una presenza sinergica su televisione, radio e digital per raggiungere, in diversi momenti della Costumer Journey, i consumatori finali dei prodotti realizzati con gli ingredienti Sacco System.

Quello televisivo, è di fatto un debutto per l’azienda, che per la prima volta approda sul “piccolo schermo” con uno spot.

Attenzione al benessere e alla buona alimentazione sono gli ingredienti della ricetta che un mix di influencer avranno il compito di raccontare per far scoprire a tutti come il caglio, i fermenti lattici e i probiotici sono presenti nella vita di tutti i giorni, sebbene “invisibili”.

«La strategia - specifica Pamela Pelatelli, Head of Strategy di Libera Brand Building Group - si è concentrata in particolare sull’obiettivo di comunicare la qualità degli ingredienti Sacco System attraverso la chiave del benessere: un end benefit che viene ben interpretato dallo sguardo vispo del giovane protagonista dello spot e dal tono di voce ironico e vivace. Il benessere infatti viene sempre più ricercato nella vita di tutti i giorni con uno stile di vita dove la sana alimentazione e la cura del proprio corpo diventano sempre più importanti, guidando anche le scelte di acquisto».

Credits