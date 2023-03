Romanengo 1780 sceglie Vesper Milano per la comunicazione

Romanengo, storica confetteria genovese, ha scelto Vesper Milano come agenzia creativa di riferimento per la sua comunicazione. La decisione è stata presa a seguito di una gara tra diverse agenzie.

Dal 2019 Romanengo ha intrapreso un percorso di crescita, mantenendosi però fedele alla tradizione artigiana che da sempre la contraddistingue. L'organizzazione produttiva, infatti, segue ancora il modello ottocentesco francese e italiano, con la fabbrica-laboratorio divisa in reparti simili a piccole botteghe con artigiani specializzati nella singola materia. La fedeltà ai ricettari originali e all'arte genovese della canditura della frutta è ancora oggi uno dei punti di forza dell'azienda.

Vesper Milano ha ridefinito il brand universe di Romanengo e la sua strategia di comunicazione valorizzando i valori core del brand come l'artigianalità, l’innovazione e la tradizione. La nuova visual identity e il nuovo tone of voice hanno contribuito a creare una nuova immagine di marca più moderna e coerente con l'evoluzione dell'azienda.

Una brand campaign dal claim "La natura custodita in un gesto" è stata realizzata in Liguria, nelle terre del terrirorio natío di Romanengo. L'agenzia ha inoltre realizzato per il brand un nuovo website, on air dal 13 marzo 2023, ridefinendo un nuovo design, e ha prodotto tutti i contenuti fotografici e video qui presenti, di alta qualità e di grande pregio, che mettono in risalto l'artigianalità e la natura dei prodotti Romanengo.

Vesper Milano gestisce anche i social media del brand, offrendo una visione strategica e creativa per la gestione quotidiana della sua comunicazione.

Romanengo 1780 - snippet 5 from Vesper Milano on Vimeo.

La direttrice creativa Carolina Albertini ha espresso che “La nostra visione è quella di ricontestualizzare la comunicazione, con qualche breve riflessione sui pilastri più importanti di Romanengo, rendendo l'universo del marchio seducente per la prossima generazione di “culture connoisseur”.