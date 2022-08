Pomilio Blumm, fatturato in crescita e nuovi incarichi nel 2022

In Italia l'agenzia si aggiudica il bando per l'innovazione in Puglia, all'estero prosegue il mandato con l'EFSA

Pomilio Blumm, agenzia di comunicazione istituzionale, ha riunito i principali partner internazionali nel summit dell'Ultra European Network (la prima rete di comunicazione globale con sede in Europa fondata proprio dall'agenzia nel 2005) celebrando il raddoppio del suo fatturato.

L'incontro ha rappresentato una occasione utile per fare il punto sulle prossime sfide che vedranno l'azienda protagonista a livello globale, un'opportunità per delineare i nuovi incarichi e dibattere sulle strategie da adottare per il futuro del network.

Nell’ultimo bilancio (relativo al 2021), Pomilio Blumm ha visto il raddoppio del fatturato e degli utili. Inoltre, le prospettive per il 2022 prevedono un’ulteriore espansione con un aumento del 50% del fatturato che ha superato i 46 milioni di euro.

Le recenti aperture di nuovi uffici a Vienna, a Washington e a Bruxelles sono un chiaro segnale della volontà di confermarsi a livello internazionale da parte dell'azienda guidata da Franco Pomilio, che, di recente, ha ottenuto importanti conferme con nuovi incarichi sia all’interno che all’esterno dei confini.

Pomilio Blumm si è aggiudicata il contratto con l’importante agenzia UE che si occupa della sicurezza alimentare (EFSA) superando la concorrenza (per la terza volta), per l'organizzazione di eventi fisici, ibridi e virtuali con un contratto quadro di 5.000.000 di euro. La società ha scommesso sulla sua comprovata esperienza nel mercato dell'organizzazione professionale di conferenze e nella gestione di eventi.

In ambito italiano, un'ulteriore conferma è giunta dalla Regione Puglia: tramite il bando InnovaPuglia, Pomilio Blumm si è aggiudicata l'incarico sui servizi di comunicazione ed organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali con accordo che vede tra i servizi principali l'ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow up, nonché la progettazione e gestione di campagne di web marketing.