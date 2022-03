NOOO Agency firma il nuovo sito web ufficiale della destinazione Terme Colli Euganei

La veneta NOOO Agency firma il nuovo sito web del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing (Tcm) per la promozione nei mercati nazionali ed internazionali della destinazione turistica Terme e Colli Euganei.

Insieme al sito è stata presentata anche la nuova campagna di comunicazione per la promozione in Italia e all'estero della destinazione, focalizzandosi su valori e caratteristiche del territorio. "Siamo vulcanici” è il claim della campagna.

All’interno di queste attività NOOO Agency presenta il sito web ufficiale visitabanomontegrotto.com, il quale si caratterizza non solo per il nuovo materiale multimediale, come foto e video, ma soprattutto per la nuova struttura tecnica e grafica. Il sito è inoltre allineato al nuovo concept di comunicazione che il Tcm, in condivisione con l’Organizzazione di Gestione della Destinazione OGD Terme e Colli Euganei, adotterà per questa nuova campagna di promozione.

“Siamo orgogliosi di presentare il frutto del costante e preciso lavoro che ci ha visto cooperare con il Consorzio allo scopo di realizzare il sito ufficiale della destinazione Terme Colli Euganei” - racconta Bruno Verneau ,co-founder e Managing Partner di NOOO Agency - “L’obiettivo principale è sempre stato quello di dar vita ad una finestra digitale del settore e del territorio, in grado di valorizzarne caratteristiche e peculiarità, mantenendo l’allineamento con la nuova campagna di comunicazione promossa dal Consorzio”.

“Il portale è stato integrato” - continua Verneau - ”con nuove sezioni e contenuti multimediali per permettere al turista di avere costantemente il quadro della situazione e sapere che tipo di eventi e manifestazioni sono presenti sul territorio della destinazione. Il tutto in logica SEO per migliorare e mantenere i risultati ottenuti in termini di performance e posizionamento sui motori di ricerca in questi anni di collaborazione”.

La nuova campagna del Tcm vedrà protagonista l’acqua termale e la vulcanicità, concetti che riassumono l’anima del territorio euganeo insieme allo slogan “Siamo Vulcanici. Il calore è nella nostra terra”, declinato anche nelle lingue dei mercati internazionali target.

«E’ stato elaborato un piano marketing inclusivo” - spiega Umberto Carraro, presidente Consorzio Terme Colli Marketing - “strutturato sui 4 assi di prodotto della nostra offerta: terme e salute, food e wine, natura e sport, arte e cultura. Valorizzeremo le Terme e i Colli Euganei come luogo del benessere inteso a 360°, dove l’elemento curativo e termale si accompagna al benessere fisico, interiore, alimentare e della mente. Abbiamo pensato ad una campagna nuova, interattiva, emozionale e coinvolgente ed è stato importante e determinante la collaborazione con NOOO Agency affinché la campagna fosse sostenuta in parallelo dal nuovo sito web di destinazione in grado di rispondere alle esigenze di un audience di oltre 145 milioni di utenti».

Il piano elaborato si articolerà in diverse ramificazioni, dalla pubblicità sui motori di ricerca a quella sui social network, dall’attività di pr e ufficio stampa agli educational tour e press trip sul territorio, dal coinvolgimento di influencer a iniziative di lancio di nuove esperienze turistiche. La campagna prevede di intercettare un pubblico diviso equamente tra Italia ed estero, puntando su Svizzera, Austria, Germania e Francia.