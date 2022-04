McCann Health apre una sede a Roma. La decisione di allocare un ufficio nella Capitale scaturisce dal crescente interesse dell’agenzia di garantire la migliore prossimità dell’azione ai clienti che operano nel Centro-Sud Italia e ai centri decisionali della sanità nazionale.



La sede si trova in via Cardinal De Luca, n.22, nella Zona di Piazza del Popolo, in posizione centrale e favorevole alle relazioni con i riferimenti istituzionali e dei media romani.

“Con questa scelta – afferma Alessio Carli, CEO & Partner di McCann Health Italia – la nostra azienda fa un nuovo e rilevante passo avanti per fornire i propri servizi al meglio delle possibilità anche logistiche. Roma è il cuore istituzionale e decisionale del Paese, e le relazioni con il Sistema Sanitario Nazionale e gli Enti controllati sono parte sempre più integrante del nostro business globale”. Combinando scienza, creatività e strategia, prosegue Carli, “vogliamo fornire il miglior supporto alle aziende e ai brand delle aziende che operano nel settore della salute e del benessere”.



Collegata a network accademici e think tank nazionali e internazionali, “McCann Health Italia ha avviato diversi progetti di consulenza strategica finalizzata alla elaborazione di studi e ricerche mediante approcci value based – sottolinea Alessandro Campana, Direttore della divisione MC Consulting - Il mondo sanitario e della farmaceutica, infatti, chiede sempre maggiore impegno nell’analisi di big data attraverso metodologie di artificial intelligence, machine learning & business intelligence”.

L’apertura della sede romana è funzionale anche a questi nuovi obiettivi e rappresenta “un investimento in termini di efficienza ed efficacia del nostro lavoro, ottimizzando costi logistici e fornendo ai clienti ospitalità per incontri multistakeholder e istituzionali”, conclude Andrea Tessarin, CFO di McCann Health Italia.