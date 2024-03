Mabù Profumerie con Nucleus per seo e analytics del suo primo ecommerce

In quattro mesi è boom per la visibilità organica del nuovo progetto lanciato dal brand del beauty retail

Risultati in decisa crescita in termini di la visibilità per il nuovo ecommerce di Mabù Profumerie, online da quattro mesi. Il brand gestito dalla società G.F. Retail è una realtà aziendale con sede a Ragusa che da oltre 60 anni opera nel mondo del beauty retail con una rete di quasi 40 profumerie presenti a Roma e in Sicilia. Il nuovo ecommerce è stato rilasciato a novembre 2023 grazie al lavoro di Nucleus come agenzia seo e analytics, e dell’agenzia svizzera S’nce Group per la parte di experience design, sviluppo e content production.

Secondo l’indice Sistrix, uno dei più utilizzati tool di misurazione (www.sistrix.it), lo scorso 6 marzo il progetto aveva ottenuto più del 50% della visibilità organica rispetto ai principali player e leader del mercato.

“Il lavoro con Nucleus è stato molto complesso. Potendo contare su un sito vetrina prima del lancio dell’ecommerce, abbiamo dovuto partite da zero nel costruire un’architettura seo del tutto nuova e che potesse corrispondere ai nostri obiettivi”, commenta Annalisa Musacchia, Digital & Ecommerce Manager di Mabù. “A parte i temi tecnici, l’offerta e la tassonomia dei prodotti erano in continua evoluzione durante i mesi di avvicinamento al rilascio del nuovo sito. Sebbene fossimo molto fiduciosi della qualità del lavoro svolto, siamo rimasti molto sorpresi nel vedere come in un periodo così breve si sia riusciti a ottenere un livello di visibilità così importante sul mercato nazionale. In primo luogo perché sappiamo che la Sseo richiede tempo, in secondo luogo perché siamo consapevoli della presenza sul mercato di player storici sul canale online e che godono del vantaggio di operare con i loro negozi su tutto il territorio nazionale. Siamo entusiasti perché i dati che ci restituiscono i tool sono una conferma del lavoro svolto. Siamo sulla strada giusta per perseguire con i nostri obiettivi e anche i risultati dell’e-commerce ne stanno traendo un grande beneficio”.

“Siamo di fronte al più classico caso di Davide contro Golia: in un periodo in cui questo tipo di exploit sembra sempre più difficile nel mercato search, i dati di Mabù dimostrano che nonostante la competizione seo in ogni settore ecommerce si sia elevata molto in questi anni, è ancora possibile raggiungere risultati estremamente positivi con investimenti ragionevoli, se c’è un forte commitment da parte di tutti gli stakeholder e se non si scende troppo a compromessi”, commenta Duccio Lunari, founder di Nucleus.

“Il processo progettuale e di sviluppo del sito è stato particolarmente attento e ha coinvolto molte persone, per cui il merito va senz’altro condiviso con tutti. Va riconosciuta la grande attenzione di tutto il team Mabù che ha lavorato con una disponibilità e un approccio SEO driven che è raro trovare in player retail e brand non pure digital. Allo stesso modo va dato merito a S’nce Group, l’agenzia che ha disegnato e sviluppato l’e-commerce, con cui collaboriamo da molti anni, per aver saputo implementare tecnicamente una piattaforma in termini SEO nettamente superiore alla media del mercato”, dice Diego Barberio, Seo manager del progetto.

Federica Tomasina, Project Manager del progetto lato agenzia, sottolinea che, “se l’esperienza quotidiana ci insegna che quasi tutte le sessioni di navigazione iniziano con una ricerca, gli importanti risultati raggiunti in così breve tempo dimostrano senza dubbio quanto sia strategico progettare applicativi web con un approccio seo oriented e una customer experience personalizzata. Partendo dal design e dalle ottimizzazioni tecniche, fino alla pertinenza e alla qualità di contenuti e link, abbiamo lavorato tutti con l’ambizioso obiettivo di predisporre una piattaforma e-commerce che potesse rispondere pienamente alle ricerche degli utenti on line e che fosse totalmente integrata all’interno della strategia omnichannel di Mabù Profumerie”.