Panama cresce grazie alla produzione di contenuti editoriali per le aziende

Le strategie dedicate alle attività di brand content rappresentano una tendenza in ascesa per le aziende italiane. Le marche diventano produttrici di contenuti esclusivi, per comunicare know-how e conoscenze specifiche sui propri temi all’insegna del brand entertainment.

Gli investimenti si concentrano su spazi proprietari (website, giornali cartacei) e sulle piattaforme social (Instagram, Linkedin, YouTube). Si tratta di un trend rafforzato dalla pandemia di quest'anno, che ha inibito le operazioni promozionali in presenza (fiere, eventi), deviando risorse su contenuti di branding online.

È in questo scenario che si colloca la crescita di Panama. L'agenzia di "brand adventures" nata nel 2016 ha infatti visto un incremento della produzione di contenuti editoriali per le aziende, registrando un +40% del fatturato per le attività di brand content.

I progetti editoriali di Panama

Sono diversi i progetti editoriali curati dall’agenzia da Panama. C’è “Out of the Box”, web-magazine sui temi del packaging, realizzato in collaborazione con Ghelfi Ondulati, storico produttore di cartone ondulato. Il sito, con la direzione strategica di Paolo Iabichino, racconta le evoluzioni del packaging internazionale, con rubriche di approfondimento (“DataBox”) e interviste ai protagonisti del settore. Out of The Box produce inoltre un bollettino mensile per gli iscritti alla mailing list e la newsletter di approfondimento “Focus”.

A cura dell'agenzia è anche “Futura”, magazine sull’energia progettato per Grastim, società operante nel campo della cogenerazione industriale. Lo spazio è ospitato sul sito dell’azienda e raccoglie analisi e aggiornamenti sul mondo dell’energia per l’industria. Oltre al sito, Futura prende forma in una speciale versione cartacea, inviata a stakeholder di settore a cadenza semestrale.

Panama ha lanciato nell’ultimo anno anche “Canàl” - magazine con notizie di creatività e marketing da tutto il mondo - e collaborato al lancio di “Scaglie”, progetto di Parmigiano Reggiano per raccontare territorio e filiera dei suoi prodotti. L’agenzia ha progettato la visual identity della testata, mentre linea editoriale e contenuti sono a cura di LUZ.