IPG Mediabrands nomina Marlene Pelage nuova Global CFO. Guy Beach diventa Global President

Marlene Pelage, Senior Executive della multinazionale americana di servizi finanziari Charles Schwab, entra a far parte di IPG Mediabrands, divisione media e di soluzioni di marketing di Interpublic Group, in qualità di Global Chief Financial Officer, con effetto immediato.

Pelage sostituisce Guy Beach, che viene promosso al ruolo di Global President di IPG Mediabrands.

Le due mosse rendono chiaro il crescente focus di IPG sull'accelerazione della trasformazione nei mercati globali e sul rafforzamento dell'innovazione nella ricerca di soluzioni per i clienti.

Chi è Marlene Pelage

Pelage, che ha ricoperto nella sua carriera anche il ruolo di CFO alla Charles Schwab Bank, è originaria della Martinica e ha studiato economia a Parigi. La sua carriera internazionale comprende periodi di lavoro nella gestione del rischio e nello sviluppo strategico in Credit Agricole Indosuez a Londra e Hong Kong.

Alla Charles Schwab Bank, Pelage gestiva beni per 280 miliardi di dollari. La sua carriera presso l'istituto finanziario globale ha incluso ruoli chiave nelle strategie di marketing, nell’area dati e ricerca finanziaria e in quella relativa alle soluzioni per i clienti.

La carriera di Pelage è iniziata al Credit Lyonnais di New York, prima di entrare a far parte dell'intermediazione azionaria asiatica Wi Carr di Credit Agricole Indosuez a Hong Kong e, infine, servire nella gestione del rischio presso l'ufficio londinese di Credit Agricole.

Pelage gestirà ora IPG Mediabrands P&L a livello globale, oltre a supervisionare le funzioni di pianificazione e analisi finanziaria aziendale.

In qualità di CFO globale in uscita, Beach faciliterà il passaggio di consegne a Pelage. Nel frattempo, la vasta esperienza del manager in IPG Mediabrands, inclusi ruoli precedenti come Global Chief Commercial Officer e Chief Operating Officer, concorreranno al suo successo in qualità di nuovo Global President, ruolo che comprende l'implementazione di iniziative di trasformazione operativa di base e il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità in tutto il mondo.

Chi è Guy Beach

La costante leadership di Guy Beach in IPG Mediabrands - dove è operativo da otto anni, di cui due in qualità di CFO globale - non è mai stata così evidente come durante l'ultimo anno. Il nuovo Global President di IPG Mediabrands ha infatti contribuito a guidare con successo l'azienda attraverso le sfide della pandemia. L'inizio della carriera di Beach include posizioni di gestione chiave in Mediabrands, Initiative e UM.

"Siamo entusiasti di promuovere Guy e portare Marlene nel network", ha dichiarato Daryl Lee, Global CEO di Mediabrands. "Mentre il mondo emerge timidamente dal lockdown, la parola d'ordine di quest’anno è trasformazione. Guy possiede una profonda conoscenza della nostra attività e dei nostri clienti, necessaria per mantenere IPG Mediabrands all'avanguardia. Marlene porterà una nuova prospettiva ai nostri team finanziari e sistemi e approfondimenti da un settore adiacente che ci aiuterà a potenziare il modo in cui dimostriamo valore ai nostri clienti”.