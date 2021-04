Geox sceglie M&C Saatchi come nuova agenzia creativa a livello globale

New business per M&C Saatchi, la sede italiana dell’omonimo network di agenzie di comunicazione britannico, guidata nel nostro paese da Carlo Noseda, Managing Partner, Vincenzo Gasbarro e Luca Scotto di Carlo entrambi Creative Partner, Silvio Meazza Interactive Partner e Jonathan Grundy Senior Partner.

Geox ha infatti scelto M&C Saatchi come nuova agenzia creativa a livello globale.

La nuova collaborazione prende il via con lo spot di lancio della nuova Spherica, la scarpa di Geox che, come dice il claim, “Trasforma il mondo in cui cammini”. Un messaggio che mette in evidenza l’unicità della nuova scarpa e che diventa un invito a provare un nuovo modo di camminare. Protagonista dello spot è la tecnologia che esalta la sensazione di comfort e leggerezza provata camminando con Spherica.

La campagna è pianificata in televisione in Italia, Francia e Spagna, mentre la presenza digital del brand è stata rafforzata anche in tutte le principali country europee, Germania e Gran Bretagna in primis, segnando un ritorno importante in comunicazione in tutta Europa del marchio veneto.

M&C Saatchi sta inoltre lavorando su più fronti per sviluppare nuove idee creative, in primis in vista della prossima campagna fall/winter 202 di Geox.

“Geox è un nome che fa parte della storia non solo delle calzature ma anche della pubblicità italiana. Un marchio con un approccio tecnologico molto funzionale che con questo film abbiamo provato a miscelare con un trick visivo che è la sintesi di quello che prova chi indossa questa scarpa. Tenendo conto di quello che Geox è stato ma anche di quello che sarà”, afferma Luca Scotto di Carlo, Executive Creative Director & Partner.

Lo spot di Spherica è firmato da M&C Saatchi, prodotto da Utopia e girato interamente a Milano. La regia è di Edoardo Lugari, mentre il fotografo è Francesco Van Straten. Il lavoro di post-produzione è stato curato da Edi per lo spot e da B-612 per gli scatti.

Credit

M&C SAATCHI

Executive Creative Director e Partner: Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro

Senior Copywriter: Stefania Sangiorgio

Senior Art Director: Luca Fulciniti

Junior Copywriter: Caterina Lotti

Digital Art Director: Marina Maiuri e Christian Rosin

Account Director: Filippo D’Andrea

Account Manager: Eleonora Guidolin

Head of Strategy: Massimo Capucci

UTOPIA