Franz Kraler Luxury Store sceglie Studio Cappello per la digital marketing transformation

Franz Kraler, il marchio del fashion di lusso, si affida a Studio Cappello per il digital marketing del suo nuovo sito ecommerce e per tutto il processo di digital transformation.

L’azienda è una delle realtà più note nel luxury retail italiano e internazionale, una catena di boutique multibrand che, a Cortina D’Ampezzo (oltre alle proprie boutique), gestisce in collaborazione con il gruppo LVMH le boutique di Christian Dior e Louis Vuitton e, da dicembre 2021, la boutique Gucci.

Franz Kraler ha deciso di intraprendere la strada della digital marketing transformation introducendo il servizio ecommerce con una propria boutique online a respiro internazionale. L’obiettivo è proporre, attraverso piattaforme digitali, l’eccellenza dei servizi e dei capi attentamente selezionati dalla famiglia Kraler. Il processo di trasformazione digitale vede coinvolta in prima persona la famiglia Kraler: Daniela Kraler, co-founder dell’azienda, e il figlio Alexander che, colto il testimone dell’impresa, si è posto l'obiettivo di portarla a essere protagonista anche nell’online.

Gli incarichi affidati a Studio Cappello

La famiglia Kraler ha scelto Studio Cappello di WMR Group come partner strategico per farsi guidare e affiancare in questo percorso. Sono diversi i compiti affidati all’agenzia: affiancamento nella scelta e nella gestione dei partner tecnologici coinvolti; gestione dell’operatività e di tutte le risorse e competenze che partecipano al progetto; ottimizzazione delle tecnologie utilizzate (come tra gli altri CRM e Marketing Automation Ecommerce); strutturazione del piano di digital marketing; pianificazione di campagne internazionali di Digital Advertising; Seo internazionale specifico per ecommerce; Data Analytics avanzata per il fine tuning di strategia e campagne; ottimizzazione della user experience del sito, realizzata dal team UX di Adviva, web agency di WMR Group.

La co-founder Daniela Kraler: «L’online per crescere nel mondo»

«ll 2021 per Franz Kraler è stato un anno ricco di soddisfazioni. Un anno che ha visto Franz Kraler protagonista indiscusso dell’alta moda italiana e europea con una serie di successi: dal trionfo all’UK Fashion Film Festival con il film “Call To The Wild” diretto da Arturo Delle Donne fino all’evento speciale organizzato per la maison Valentino all’interno della cornice della Cortina Fashion Week», spiega Daniela Kraler.

Da dove è nato dunque il desiderio di iniziare il percorso delle vendite online? «Franz Kraler è un’azienda sempre in movimento, mai doma, che cerca di dare sempre il miglior servizio ai propri clienti. Il 2020 è stato un anno che ha cambiato profondamente le dinamiche di acquisto delle persone ed è stato un anno di profonda riflessione per l’azienda. Mio figlio Alexander ha deciso che era giunto il momento di aprire un nuovo canale di vendita online per consentire ai nostri clienti più fedeli, molti dei quali stranieri, di essere sempre aggiornati sulle nostre collezioni esclusive e poterle acquistare comodamente da casa».

Sono diversi gli obiettiviche l’azienda si è posta per i prossimi anni per l’ecommerce. «Innanzitutto, il primo desiderio realizzato è stato rendere accessibile il nostro catalogo ai clienti indipendentemente dalla distanza geografica tra noi e loro. Per i prossimi anni amplieremo il nostro mercato di riferimento al di là dei confini geografici di Cortina, ma abbracciando, almeno inizialmente, il mercato italiano ed europeo di lingua tedesca. Ricordandoci che i nostri clienti si sentono coccolati dal calore familiare quando entrano nei nostri negozi, stiamo lavorando per avvicinare sempre di più l’esperienza personalizzata delle boutique all’interno dell’ecosistema ecommerce attraverso strategie di personalizzazione dei contenuti basate sulle migliori tecnologie digitali che il mercato ci mette a disposizione. La nostra forza è riuscire ad avere in anteprima e in esclusiva le ultime collezioni delle maison più importanti al mondo. Il nostro obiettivo principale era garantire ai nostri clienti gli abiti più ricercati. Oggi, siamo focalizzati sull’organizzazione interna: personale per gestire l’ecommerce, un magazzino a Bolzano per spedire gli ordini entro 48 ore, ricerca delle tecnologie più all’avanguardia e supporto del partner strategico per il percorso di vendita online e digital transformation”.

In WMR Group / Studio Cappello, conclude Daniela Kraler, «abbiamo trovato non un semplice fornitore, ma il partner che ci sta accompagnando nel percorso strategico di evoluzione della nostra azienda, un percorso che abbraccia il mondo digitale ricco di opportunità che vogliamo cogliere al meglio grazie al supporto dei professionisti esperti e competenti di Studio Cappello».