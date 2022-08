Fondazione Sistema Toscana: PHD e Digital Angels in gara per il planning digitale

PHD e Digital Angels sono le due agenzie rimaste in corsa nella gara indetta da Fondazione Sistema Toscana per la ricerca di un’agenzia che si occupi di erogare i servizi di pianificazione strategica delle campagne di digital advertising per la destinazione Toscana.

Come si legge in un documento di gara pubblicato sul sito di Fondazione Sistema Toscana, dopo l’analisi della documentazione amministrativa, dalla procedura di gara sono state invece escluse Alkemy, Travel Audience BmbH e Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH.

La consultazione riguarda un contratto del valore complessivo di 214.000 euro, Iva esclusa, della durata di 24 mesi. Nello specifico l’importo massimo che potrà essere erogato all’affidatario per l’esecuzione dei servizi è pari a 124mila euro. L’importo destinato all’acquisto di programmatic ads non soggetto a ribasso è pari invece a 90mila euro.

Fondazione Sistema Toscana è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita nel 2004 dalla Regione Toscana e dalla Banca Monte dei Paschi spa per la realizzazione e la gestione del portale internet della Toscana e per promuovere il territorio regionale e la sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata: web, produzioni multimediali e social media.