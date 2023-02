Filmmaster Events, in uscita Andrea Francisi. Il fatturato raggiunge i 100 milioni di euro nel 2022

Filmmaster Events rende noto che Andrea Francisi ha rassegnato le dimissioni da General Manager per assumere un nuovo incarico all’interno della Fondazione Milano Cortina 2026.

Antonio Abete, Presidente di Filmmaster, ha commentato: "Desidero ringraziare Andrea per il suo importante e prezioso contributo nei dieci anni passati in Filmmaster, in particolare per la sua guida, che ha portato il team a essere sempre più efficiente e organizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie a questo, siamo in una posizione di forza per rinnovare il nostro impegno per raggiungere gli importanti obiettivi che ci siamo prefissati: continuare il percorso di innovazione e internazionalizzazione nel mondo del live entertainment. Non possiamo che essere felici per la nuova sfida di Andrea e fare i nostri migliori auguri a lui e a Milano Cortina 2026 per un futuro ricco di successi”.

Il 2022 è stato un anno di grande consolidamento per Filmmaster Events, che si avvia ad approvare un bilancio con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, di cui circa l’80% realizzati all’estero, grazie anche al lavoro della controllata Filmmaster MEA, che conta uno staff di più di 100 persone con uffici a Doha, Riyadh e Dammam, coordinati dall’headquarter di Dubai.

Andrea Francisi ha dichiarato: “Gli anni trascorsi in Filmmaster sono stati una straordinaria avventura professionale e personale: sono orgoglioso di aver contribuito a rendere questa azienda un player internazionale nella live communication e nell’entertainment. Voglio ringraziare tutta la squadra per i traguardi raggiunti insieme con passione ed entusiasmo, per la fiducia, la stima, per l’amicizia ricevuta. La coesione e la professionalità del team sono gli ingredienti che consentiranno a Filmmaster di proseguire nel suo percorso di crescita”.

Le deleghe di Andrea Francisi saranno assunte ad interim dal Presidente Antonio Abete.