Ferrero conferma Caffeina come Strategic e Digital Lead Agency per i brandi della categoria Forni Kinder e Ferrero

Ferrero rinnova per la terza volta l'incarico a Caffeina per la comunicazione digitale e social media dei brand Kinder e Ferrero della categoria Forni che comprende i brand e le varianti di Kinder Brioss, Kinder Colazione Più, Kinder Pan e Cioc, Kinder Délice, Kinder Plumcake, Kinder Kornetti e Ferrero Fiesta.

La collaborazione, tenendo conto degli obiettivi marketing e sales dei singoli brand, prevede di partire da un lavoro di strategic planning su ogni marca, per sviluppare poi la creatività, la progettazione e la produzione dei piani di comunicazione social media e digital delle marche.

“Il lavoro con Ferrero e le persone con cui collaboriamo quotidianamente, creando un unico team tra agenzia e cliente, è l’esempio di come creiamo valore insieme. La conoscenza strategica della marca, dei momenti di consumo, dei territori e dei touchpoint si capitalizza creando un circolo virtuoso che aumenta l’efficacia del lavoro e delle idee. Siamo una delle agenzie che ha la maggiore expertise sul momento di consumo della colazione in Italia, perché la categoria dei prodotti che comunichiamo è consumata da oltre 20 milioni di famiglie nel nostro Paese: questo è un vantaggio competitivo che affiniamo anche grazie a questa partnership, e che ci aiuta a fare sempre meglio”, spiega Tiziano Tassi, Partner e CEO di Caffeina.

Caffeina si occuperà della realizzazione dei contenuti per le principali campagne digitali dei brand, così come per la comunicazione ongoing, ma anche per i lanci di progetti speciali per il 2022-2023, consolidando un percorso strategico-creativo iniziato da oltre due anni, che segna un cambio di visione ad alto potenziale e ruota sulla definizione di obiettivi chiari e una strategia mirata per raggiungerli.

Di cruciale importanza, l’intesa tra il team di Creator di Caffeina.

Credits

Caffeina