Different lancia l’hub Sport. Alla guida Paolo Laurito, New Business & Sport Director

Secondo l’ultima ricerca della European Sponsorship Association nell’ultimo anno il mercato delle sponsorizzazioni sportive è cresciuto del 17,8%. In particolare, l’anno scorso questo settore è arrivato a valere quasi 30 miliardi di euro, e le previsioni dicono che nei prossimi anni esploderà con una crescita del +41% entro il 2027 rispetto al 2021.

Per presidiare ancora di più questo importante mercato, Different, che già da diversi anni affianca i brand nella valorizzazione delle loro partnership in svariate discipline, ha deciso di lanciare l’hub Sport. Attraverso questa nuova divisione, la Communication Company, parte di UNA Aziende della Comunicazione Unite, potrà accrescere ed affinare il rapporto tra i brand e le società sportive.

Alla guida del nuovo hub Sport ci sarà Paolo Laurito, New Business & Sport Director, che commenta: “Crediamo fermamente nello sport, nei suoi valori e nella sua capacità di generare emozioni uniche e straordinarie. Vogliamo supportare le aziende che investono nello sport ad ottenere importanti risultati di business lavorando sulla valorizzazione delle sponsorship, che come emerge dai dati pubblicati da Statista sono al terzo posto tra i most trusted advertising channels worldwide, costruendo, come già facciamo in altri ambiti, progetti di comunicazione integrata.”

“Le sponsorizzazioni sportive hanno la necessità di essere coerenti ed efficaci per generare valore, e Different con il suo approccio nativamente integrato si pone come partner ideale dei brand che credono nello sport per affiancarli nella valorizzazione dell'investimento – aggiunge Davide Arduini, Chairman di Different –. La sponsorizzazione Scalo Milano Outlet & More e Olimpia Milano, che ha recentemente vinto gli LBA Marketing Awards come Miglior Progetto Marketing, e le nostre collaborazioni nel corso degli anni con società sportive come Ac Milan, AS Roma, SS Lazio, FC Internazionale, Bologna FC, Cagliari Calcio, Petrarca Rugby Padova e Powervolley Milano, e con alcuni loro sponsor, sono solo alcune delle nostre soddisfazioni.”