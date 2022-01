Davide Franchi è il nuovo General Manager della sede milanese di site By site

Site By site, agenzia di digital marketing e comunicazione con sede a Padova e Milano, nomina Davide Franchi nuovo General Manager della sede milanese dell’agenzia.

Dopo 15 anni di esperienza nel mondo del digital marketing e della comunicazione, con ruoli di management e business, Davide Franchi inizia un nuovo percorso in agenzia con l’obiettivo di consolidare ed espandere le opportunità di sviluppo anche nella sede di Milano.

Davide Franchi afferma: “La decisione di cogliere questa nuova sfida nasce dal desiderio di consolidare la mia esperienza professionale nel mondo digital, estendendola in più contesti. Attraverso le mie competenze e la professionalità maturata in questi oltre 15 anni, spero di poter dare un forte contributo per raggiungere importanti e significativi obiettivi di sviluppo in una realtà che si sta affermando non solo in Veneto ma in tutto il territorio.”

“Siamo felici di dare il benvenuto a Davide Franchi - spiega Nicola Bruno, co-fondatore di site By site. - La sua esperienza sarà importante per implementare lo sviluppo commerciale della nostra realtà e soprattutto per permetterci di continuare il percorso di crescita attuale. Vogliamo aprirci a nuove opportunità, anche a livello internazionale, e crediamo fortemente che la sua vision di advisor possa concorrere allo sviluppo di site By site.”

L’ingresso di Davide Franchi dà quindi il via a una nuova fase del percorso di crescita sul mercato di site By site. Le competenze commerciali e di sviluppo di business maturate permetteranno di rafforzare la visione strategica omnicanale dell’agenzia e contribuiranno a sviluppare le nuove opportunità che offre il digitale, riporta il comunicato. Non mancherà inoltre la possibilità di esplorare nuovi mercati e prodotti, grazie alla sua recente esperienza in Amilon, dove ha maturato competenze anche in ambito welfare e incentive.

La carriera di Davide Franchi

Conseguita la laurea presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Davide Franchi inizia la sua carriera in Tribal WorldWide nel 2000 come Project Manager. Nel 2007 entra in ContactLab come Sales Manager, per poi continuare il suo percorso prima in Antevenio Italia in qualità di Business & Marketing Director fino al 2017, e infine, prima di arrivare a Site by Site, in Amilon, azienda leader in Italia nelle soluzioni di gift card digitali, dove ha iniziato come Sales Director, diventando successivamente Global Client Director.