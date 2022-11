Creativity for humans: la sostenibilità secondo Ad Store

Ad Store da anni porta avanti un piano di Human Sustainability che mette al centro l’ascolto e le connessioni. Un percorso caratterizzato dall'attenzione alla dimensione personale e umana del proprio team, per creare un ambiente di lavoro dove si condividono i valori, dove si investe nella crescita professionale e personale delle proprie risorse, come strategia per migliorare anche le performance di business. Ne parliamo con Natalia Borri, Presidente e Chief Creative Director del Gruppo internazionale.

Cosa significa per un’agenzia come Ad Store essere sostenibili?

Per Ad Store essere sostenibili significa creare un ambiente di lavoro “dove si sta bene”: questo, penso, ti rende immediatamente più attrattivo e competitivo sia da un punto di vista di risorse che di business. In questi anni, abbiamo scelto di investire tanto per migliorare sempre di più la relazione tra persone e agenzia, per costruire insieme un percorso proficuo condiviso che nasce dall’ascolto. Il che si è tradotto in azioni concrete, come l'introduzione nel nostro team di due Chief Happiness Officer e di un Sustainability Manager, ma anche la creazione di un ricco programma di welfare aziendale e formazione costruito sulle esigenze delle singole persone.

Quest’anno avete lanciato anche la vostra prima relazione d’impatto. Com’è nato lo Human Report?

Tutto è iniziato con il nostro Humanifesto: il codice etico sottoscritto da tutte le agenzie del nostro Gruppo che identifica i 4 ambiti d’azione su cui vogliamo avere un impatto reale e positivo: i nostri clienti, il nostro network, le nostre persone e le nostre comunità. Da qui, la volontà di raccontare in modo trasparente, prima di tutto alle persone Ad Store, i risultati di questo percorso in cui siamo tutti coinvolti, per poi condividerli con clienti e stakeholder. Nello Human Report c’è tutta Ad Store, c’è tutta la nostra #CreativityForHumans. È un percorso che non si ferma, infatti grazie a Fondazione Sodalitas, partner prezioso nella stesura della nostra prima relazione d’impatto, abbiamo scelto di aderire, insieme a tante altre aziende italiane, alla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro. A conferma della nostra volontà di diffondere una cultura aziendale inclusiva, libere da discriminazioni e pregiudizi, capace di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.

Leggi anche: AD STORE PRESENTA LO HUMAN REPORT. NATALIA BORRI: "LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA DI AIUTARE I CLIENTI A RENDERE IL MONDO MIGLIORE"

E quali sono invece i progetti, le campagne che esprimono questa vostra visione della sostenibilità?

Te ne cito 3.

Il primo: #FeelinGood, la corporate strategy di Parmacotto Group. Perché mette il benessere delle persone al centro, perché si basa su uno storytelling co-partecipato, che crea reale senso di orgoglio e appartenenza coinvolgendo la comunità interna ed esterna all’azienda a condividere la propria idea di benessere.

Il secondo: “I Mercoledì Antispreco” per Saclà. Perché la sostenibilità non è una moda e per essere credibili bisogna attingere dal proprio DNA, come nel caso di Saclà e la cultura dell'anti spreco che le appartiene da sempre. Noi lo abbiamo trasformato in intrattenimento: dando vita a una social live series dedicata alle ricette svuotafrigo e supportare Saclà nella donazione di pasti a Banco Alimentare.

Il terzo: IMCD Stem Lab, un laboratorio di didattica attiva dedicato all’empowerment giovanile in campo scientifico e tecnologico, che fa dell’educazione un’occasione per riconnettere i giovani a scienza e impresa, voluto da IMCD, leader globale della distribuzione di specialità chimiche. Perché per noi sostenibilità significa attenzione ai giovani e siamo felici di poter contribuire a questo progetto per gli studenti di Milano.