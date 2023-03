Club Alpino Italiano, ecco le agenzie ammesse alla gara per la campagna sulla sicurezza in montagna

C’è ancora tempo invece per partecipare al bando per la realizzazione e gestione del nuovo sito web istituzionale

Pirene, Primo Piano, Liguria Digitale, DOC, Blue Lime, Arzanà, Goolbook, The Washing Machine Italia, Space, T Project Group e Mountain Communication sono le agenzie ammesse alla procedura di gara bandita dal Club Alpino Italiano per l’affidamento del servizio di comunicazione e promozione alla frequentazione della montagna in sicurezza.

Smiling, accent on design, alfastudio e pe.pe sono investe state escluse dopo la verifica della documentazione amministrativa richiesta.

La campagna nazionale sarà dunque incentrata sul tema della consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano. La base d’asta soggetta a ribasso sulla quale l’operatore economico dovrà formulare la propria offerta per la realizzazione delle suddette attività è di 39.000,00 euro oltre Iva.

L’incarico riguarda anche l’individuazione dei media da utilizzare quali mezzi di comunicazione e promozione del CAI con la relativa assistenza nella contrattualizzazione considerando un budget di 200.000,00 euro sempre oltre l’Iva.

Le attività progettuali saranno svolte dalla data di aggiudicazione e termineranno presumibilmente entro il 31 maggio 2023 con la programmazione degli spazi sui media per il lancio della campagna promozionale entro la data del 15 giugno 2023.

Il bando per il nuovo sito del CAI

C’è ancora tempo invece per partecipare al bando indetto sempre dal Club Alpino Italiano per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione del nuovo sito web istituzionale.

La durata dell’appalto è di 24 mesi mentre l’importo a base di gara è di 90.000,00, Iva esclusa. Le domande possono essere inviate entro l’11 aprile alle ore 9.00. Qui la documentazione di gara.